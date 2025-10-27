Arsenal wynagrodzi gwiazdę. Gigantyczny kontrakt w drodze

Arsenal jest o krok od przedłużenia kontraktu z Bukayo Saką - informuje "Football Insider". Skrzydłowy Kanonierów ma zarabiać nawet 300 tysięcy funtów tygodniowo na Emirates Stadium.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Bukayo Saka bliski porozumienia z Arsenalem

Arsenal walczy o mistrzostwo Anglii, którego nie zdobył od sezonu 2003/04. Teraz klub z północnego Londynu jest bliski zabezpieczenia długoterminowej przyszłości jednej z największych gwiazd zespołu. Jak informuje „Football Insider”, Kanonierzy finalizują rozmowy z Bukayo Saką w sprawie nowej, rekordowej umowy.

Obecny kontrakt 24-letniego skrzydłowego obowiązuje do czerwca 2027 roku. Władze Arsenalu od miesięcy pracują nad jego przedłużeniem. Saka, który trafił do akademii londyńskiego klubu w 2008 roku, przeszedł przez wszystkie szczeble młodzieżowe i zadebiutował w pierwszym zespole w 2019 roku. Od tamtej pory stał się jednym z kluczowych zawodników Mikela Artety.

Nowa umowa ma uczynić Anglika najlepiej opłacanym piłkarzem w historii Arsenalu. Jego tygodniówka ma wynieść 300 tysięcy funtów. W przypadku podpisania pięcioletniego kontraktu Saka może zarobić nawet ponad 75 milionów funtów, nie wliczając premii i bonusów za osiągnięcia sportowe.

Choć w obecnym sezonie 24-latek nie imponuje takimi liczbami jak w poprzednich rozgrywkach, jego rola w drużynie pozostaje niepodważalna. W trwającym sezonie reprezentant Anglii strzelił trzy gole w dziesięciu występach we wszystkich rozgrywkach. Portal Transfermark.de wycenia skrzydłowego na kwotę 140 milionów euro. Saka z Arsenalem sięgnął po Puchar Anglii w 2020 roku, a także dwukrotnie po Tarczę Wspólnoty.