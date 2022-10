fot. PressFocus Na zdjęciu: Alphonso Davies

Real Madryt analizuje rynek transferowy pod kątem przyszłorocznych wzmocnień. Szczegółowo obserwowana jest sytuacja Alphonso Daviesa z Bayernu Monachium, bowiem stał się on jednym z najbardziej pożądanych zawodników donosi “Marca”.

Real Madryt przygotowuje się pod kolejne wzmocnienia

Mistrzowie Hiszpanii wierzą, że uda się ściągnąć Alphonso Daviesa

Kontrakt Kanadyjczyka z Bayernem Monachium obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku

Real sięgnie po kolejnego gracza Bayernu Monachium?

Alphonso Davies długo nie mógł wrócić do swojej optymalnej dyspozycji, bowiem problemy zdrowotne w poprzednim sezonie przyczyniły się do braku regularnych występów. Obecnie Kanadyjczyk ponownie jest czołową postacią wyjściowej jedenastki Bayernu Monachium, a jego poczynaniom ze szczególną uwagą przygląda się Real Madryt. Dla Królewskich stał się on jednym z priorytetów transferowych o czym przekonuje “Marca”.

Mistrzowie Hiszpanii przygotowują grunt pod przyszłoroczne wzmocnienia, a lewy defensor Bawarczyków określany jest jako wymarzony kandydat. Do konkretów jednak bardzo daleko. Davies ma pewną pozycję w Bayernie Monachium, a jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku. W tej sytuacji namieszać może zbliżający się mundial w Katarze. Jeśli 21-latek poprowadzi reprezentację Kanady do satysfakcjonującego wyniku, wówczas Real może poważnie powalczyć o jego podpis.

Już w poprzednim sezonie szeregi Królewskich zasilił David Alaba, który był ważnym ogniwem defensywy mistrzów Niemiec. Jak potoczy się kariera Daviesa? Odpowiedź z pewnością nadejdzie z biegiem miesięcy.

🚨 Alphonso Davies is among the players that Real Madrid are monitoring closely.



(Source: @Marca) pic.twitter.com/pFQv5GiHkK — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 15, 2022

W barwach Bayernu Monachium Davies rozegrał łącznie 127 spotkań, a jego dorobek wynosi 5 trafień oraz 21 asyst.

Zobacz również: Media podgrzewają atmosferę. “Lewandowski postrachem Los Blancos”