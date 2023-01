fot. PressFocus Na zdjęciu: Aleksander Buksa

Standard Liege poinformował o pozyskaniu 20-letniego Aleksandra Buksy. Wychowanek Wisły Kraków będzie występował w drugoligowych rezerwach.

Aleksander Buksa poszuka regularnej gry w nowym klubie

Polski napastnik trafił do Standardu Liege w ramach wypożyczenia

Będzie on występował w drugoligowych rezerwach

Buksa wciąż szuka swojego miejsca

W 2021 roku Aleksander Buksa podjął ryzykowną decyzję o opuszczeniu Wisły Kraków. Młodziutki napastnik miał za sobą kilka udanych występów oraz bramek na poziomie Ekstraklasy. Wówczas zdecydował się na przenosiny do Genoi, a jego ruch spowodował niesmak wśród kibiców “Białej Gwiazdy”, którzy liczyli na dłuższą współpracę i sprzedaż za ogromne pieniądze.

We Włoszech Polakowi nie udało się jednak przebić do pierwszego składu. Rok później zdecydowano więc na wypożyczenie do Belgii. Buksa przeniósł się do OH Leuven, gdzie grał dla trzecioligowych rezerw. W 16 meczach strzelił pięć goli i zebrał dobre recenzje.

Włoski klub postanowił ściągnąć go z wypożyczenia i oddać w inne miejsce. Od kilku dni trwały rozmowy ze Standardem Liege, które wreszcie zostały sfinalizowane. Buksa w ramach transferu czasowego ponownie trafił do Belgii, lecz tym razem będzie występował na wyższym poziomie rozgrywkowym. Belgijski klub ściągnąć go z myślą o grze dla drugoligowych rezerw.

✍ NEWS | 𝗔𝗹𝗲𝗸𝘀𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗕𝘂𝗸𝘀𝗮 🇵🇱 rejoint les SL16 FC 👉 https://t.co/fTVANc6pRx 📝



✍ NEWS | 𝗔𝗹𝗲𝗸𝘀𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗕𝘂𝗸𝘀𝗮 🇵🇱 tekent bij SL16 FC 👉 https://t.co/uCDzrIwYjl 📝#SL16 #COYR 🔴⚪ pic.twitter.com/kKCniFKXH6 — SL16 Football Campus (@SL16_FC) January 29, 2023

