Gorąco na trybunach, ale PZPN opłacił się “kompromis”

Trudno było nie odnieść wrażenia, że finał Pucharu Polski odbywał się jednocześnie w dwóch miejscach - na boisku i na trybunach. Zwłaszcza, że do ostatnich chwil było ryzyko bojkotu ze strony kibiców Legii. Dlatego przyjrzeliśmy się meczowi na PGE Narodowym także pod tym kątem i wracamy do Was z wnioskami.