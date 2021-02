W przededniu powrotu europejskich pucharów, w Hiszpanii stała się rzecz niesłychana: każda z pięciu czołowych drużyn odniosła – mniej lub bardziej – przekonujące zwycięstwo, pokazując gotowość do godnego reprezentowania rozgrywek w pucharach pod egidą UEFA.

Jedni nie pozostawili złudzeń…

Weekendowe spotkania Barcelony, Realu Madryt i Realu Sociedad powinny nastroić kibiców pozytywnie przed niezwykle skomplikowanymi dwumeczami, jakie czekają ich w fazie pucharowej europejskich pucharów.

Co prawda Królewscy w tym tygodniu Ligę Mistrzów oglądać będą jeszcze z perspektywy kanapy – swój mecz z Atalantą rozegrają dopiero w następną środę – ale podopieczni Zidane’a dali prawdziwy popis przeciwko Valencii, co wcale nie było takie oczywiste. Real wziął srogi rewanż na Nietoperzach za kompromitującą porażkę (1:4) z jesieni. Choć Los Che to najbardziej nieobliczalna drużyna w La Lidze, mistrzowie Hiszpanii pokazali jej miejsce w szeregu. 2:0 do przerwy po pięknych trafieniach Karima Benzemy i Toniego Kroosa, kompaktowa gra w obronie – Valencia nie oddała w pierwszej połowie ani jednego celnego strzału! – i dojrzałość każe wierzyć, że Królewscy wracają na odpowiednie tory.

50 – Toni Kroos 🇩🇪 has made 50 assists for @realmadriden in @LaLigaEN (20 from open play and 30 from set pieces -26 from dead ball situations-), more than any other midfielder in the competition since the start of 2014/15. Conductor. pic.twitter.com/OYUxVDPjfq — OptaJose (@OptaJose) February 15, 2021

A skoro o powrotach mowa, to wreszcie możemy zobaczyć na boisku Davida Silvę. Efekt? Real Sociedad wygrał dwa kolejne starcia ligowe. Taką serię Txuri-urdin zanotowali ostatnio w listopadzie. Mecz Basków z Getafe nie był tak efektowny, jak wcześniejsze rozjechanie walcem Cadizu (4:1). Trzeba jednak powiedzieć, że podopieczni trenera Alguacila mieli niedzielne spotkanie pod całkowitą kontrolą. Byli skuteczniejsi i mieli znacznie więcej okazji bramkowych niż wskazuje na to rezultat końcowy (1:0). Co najważniejsze – nie pozwolili Getafe oddać ani jednego strzału na bramkę Alexa Remiro. A wcale nie było tak, że rywale nie próbowali; wszystkie próby Marca Cucurelli szybko pacyfikowała jednak defensywa Realu. Konsolidacja rozchwianej w ostatnich miesiącach defensywy to najlepszy – obok powrotu Silvy – prezent, jaki Baskowie mogli sobie sprawić przed arcytrudnym dwumeczem z Manchesterem United.

Inny zespół z Kraju Basków nie miał tyle szczęścia (i umiejętności). Barcelona rozniosła na boisku Deportivo Alaves. Do tego spotkania jednak jeszcze wrócimy.

3 – Players to score two goals from outside the box in the most different @LaLigaEN games since 2003/04:



7 – LIONEL MESSI 🇦🇷

6 – Cristiano Ronaldo 🇵🇹

3 – Diego Forlán 🇺🇾



Snipers. pic.twitter.com/WtfSHU3k6M — OptaJose (@OptaJose) February 15, 2021

…inni zwycięstwo wydarli

Atletico Madryt i Sevilla nie zagrały tak przekonująco, ale ich zwycięstwa po raz kolejny udowodniły, że te dwie drużyny są prawdopodobnie najlepiej uporządkowanymi taktycznie zespołami w La Lidze.

Los Colchoneros rywala miał z wysokiej półki. Rywal ten, dodatkowo, również w czwartek powróci do gry w europejskich pucharach. Granada potrafiła uprzykrzyć życie Barcelonie czy Villarrealowi i nie inaczej wyglądało to w trakcie sobotniego starcia z liderem tabeli. Atletico mozolnie kreowało kolejne szanse, a i Luisa Suareza dopadł wreszcie słabszy dzień. W myśl zasady, że szczęściu trzeba pomóc, madrytczycy oddawali sporo strzałów; dwa z nich, po odbiciu od rywali, zatrzepotało w siatce. To nie był wybitny ani nawet dobry mecz Atletico. A mimo tego podopieczni Simeone odnieśli zwycięstwo i dobudowali kolejne metry autostrady wiodącej prosto do mistrzostwa. W środę będą mieli ku temu kolejną okazję – czeka ich bowiem zaległe spotkanie z Levante.

14 – @atletienglish's Marcos Llorente has been directly involved in more goals than any other midfielder in @LaLigaEN this season (14 – 7 goals and 7 assists). Update. https://t.co/bi4Lxap8ob — OptaJose (@OptaJose) February 13, 2021

W ten sam dzień Sevilla będzie już mierzyć się z Borussią Dortmund. Co możemy powiedzieć o Los Nervionenses przed tak trudnym dwumeczem? Że mecz z Hueską był w ich wykonaniu kiepski, brakowało im kreatywności z przodu i zdolności zamknięcia spotkania. W zespole Julena Lopeteguiego wszystko musi jednak chodzić, jak w zegarku i z kolejnych prób dośrodkowań jedno trafiło do, rezerwowego na co dzień, Munira, który zapewnił Sevilli trzy punkty. A to one były najważniejsze w spotkaniu, do którego podchodzi się na trzy dni po pokonaniu Barcelony w Pucharze Króla i na cztery dni przed prestiżowym starciem z BVB. Przy zawirowaniach, do jakich dochodzi teraz w Dortmundzie nie boję się stwierdzić, że to Andaluzyjczycy są dla mnie faworytem w batalii o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

16 – @SevillaFC_ENG have earned 45 points after 22 games played in #LaLiga this season, only they collected more in their histoyr (46 in 2016/17 campaign, & conceded 16 goals, their lowest tally at this stage ever. JLO#SevillaFCHuesca #SevillaHuesca pic.twitter.com/aQCT9Gyi7N — OptaJose (@OptaJose) February 13, 2021

Całość tekstu znajduje się na Primeradivision.pl. Tam wybrano dodatkowo Partidazo, evento, jugador oraz golazo minionej kolejki.