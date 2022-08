Na zdjęciu:

Wszystko co dobre, długo nie trwa. Wiedzą o tym w Poznaniu, bo kibicują Lechowi, który dopiero co cieszył się z mistrzostwa, dopiero co obiecywał nowe, lepsze czasy, a już wrócił do uprawianej intensywnie przegrywologii. Z drugiej strony Raków, który powyższej zasadzie chciałby zadać kłam, bo wygrywa jak leci. Tetrycy zapraszają na popucharowy odcinek.