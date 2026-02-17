Ancelotti nie skreśla Neymara. Wystąpi na mundialu pod jednym warunkiem

Neymar wciąż marzy o powołaniu na mistrzostwa świata. To bohater brazylijskich kibiców, którzy chcą znów oglądać go w formie. Carlo Ancelotti nie wyklucza postawienia na niego, choć szanse są niewielkie.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar z szansami na powołanie. Musi dojść do formy

Neymar swego czasu był największą brazylijską gwiazdą i nadzieją tamtejszej reprezentacji. Błyszczał w barwach Barcelony, a po transferze również w Paris Saint-Germain. Jego przygoda z Parc des Princes zakończyła się w 2023 roku, kiedy to obrał egzotyczny kierunek i zasilił saudyjskie Al-Hilal. Wydana na niego kwota w postaci 90 milionów euro na pewno się nie zwróciła. Brazylijczyk miał poważne problemy zdrowotne i w sumie rozegrał tylko siedem spotkań. Na początku 2025 roku wrócił do Santosu, aby się odbudować. Miał przy tym nadzieje, że jeszcze kiedyś będzie mu dane zagrać na najwyższym europejskim poziomie.

Na przestrzeni ostatniego roku Neymar miewał lepsze i gorsze okresy. Ostatnie tygodnie spędził na leczeniu kontuzji kolana. Do gry wrócił w niedzielę, notując asystę w meczu, który zakończył się wysokim zwycięstwem Santosu (6-0).

Neymar nie traci jeszcze nadziei na występy podczas tegorocznych mistrzostw świata. Liczą na to oczywiście kibice, którzy znów chcą go oglądać w najlepszej formie. Jak do tej sprawy podchodzi Carlo Ancelotti? Choć nie darzy byłej gwiazdy Barcelony wielką sympatią, oczywiście go nie skreśla. W ciągu kolejnych miesięcy musi jednak potwierdzić swoją wysoką formę, a także pozostać zdrowy. Tylko wtedy włoski selekcjoner rozważy powołanie go do reprezentacji Brazylii. Na pewno nie będzie kierował się sentymentami, ani opinią publiczną.