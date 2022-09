fot. PressFocus Na zdjęciu: Jordi Alba

Reprezentacja Hiszpanii przegrała w sobotę ze Szwajcarią 1-2 i mocno utrudniła sobie kwestię awansu do Final Four. Jordi Alba jest zdegustowany tym wynikiem i przeprasza kibiców, którzy wspierali zespół na trybunach.

Reprezentacja Hiszpanii przegrała w sobotę przed własną publicznością 1-2 ze Szwajcarią

Jedyne trafienia dla gospodarzy zdobył Jordi Alba

Defensor FC Barcelony nie krył ogromnego zawodu spowodowanego wynikiem w Lidze Narodów

Alba przeprasza kibiców

Reprezentacja Hiszpanii bardzo dobrze radziła sobie dotąd w tegorocznej edycji Ligi Narodów i miała nadzieję, że uda się w sobotę postawić kolejny duży krok w stronę awansu do Final Four. Tak się nie stało, bowiem Szwajcaria okazała się zbyt mocna i po zwycięstwie 2-1 wywiozła z Saragossy trzy punkty.

Na taki rezultat bardzo źle zareagował Jordi Alba, który miał wiele żalu co do przebiegu spotkania. Nazwał go nawet wstydem, a także przeprosił kibiców zebranych na trybunach.

– Jest tylko jedno słowo, które najlepiej określi przebieg dzisiejszego spotkania – to wstyd. Jest nam wstyd szczególnie przed ludźmi, którzy nas tak bardzo wspierali. W pierwszej połowie meczu zabrakło nam zdecydowania i szybkości, co wykorzystali rywale. To oni zdobyli pierwszą bramkę. Nam udało się wyrównać, ale już trzy minuty później Szwajcarzy odpowiedzieli – analizował Alba.

Zawodnik FC Barcelony był autorem jedynego trafienia dla kadry Hiszpanii. Na pomeczowej konferencji podziękował za zaufanie selekcjonerowi, który postawił na niego pomimo nieregularnych występów w klubie.

– Jestem wdzięczny trenerowi, że dziś postawił na mnie. Enrique nadal mi ufa i tylko od niego zależy, czy zwrócę mu to zaufanie na boisku. Dziś mieliśmy dobrą okazję do wygrania, ale się nie udało. Teraz pozostaje nam pokonać Portugalię. Pojedziemy tam z wielkimi nadziejami na triumf i awans do Final Four rozgrywek – zapowiada 33-latek.

