Pressfocus Na zdjęciu: Trening reprezentacji Polski

Mecz Polska – Walia już 1 czerwca. Tymczasem już teraz znamy skład, na który w środowym spotkaniu zdecyduje się Czesław Michniewicz.

Czesław Michniewicz zapewne ma już gotowy skład na mecz Polska – Walia

W pierwszym czerwcowym spotkaniu Ligi Narodów na wystąpić debiutant

Od początku wystąpi między innymi Robert Lewandowski

Michniewicz postawi na sprawdzoną formację

Reprezentacja Polski od poniedziałku ma zgrupowanie przygotowujące do czerwcowych meczów w Lidze Narodów. Biało-czerwonych czekają dwa starcia z Belgią oraz jeden przeciwko Holandii. Zanim jednak nasza kadra zmierzy się z gigantami, we Wrocławiu podejmie Walię, czyli zapewne rywala o utrzymanie w dywizji A.

Czesław Michniewicz wielokrotnie zapowiadał, że w trakcie Ligi Narodów chce przetestować zawodników, którzy mogą mu się przydać na tegorocznym mundialu. Stąd zrozumiałe jest to, że w bramce przeciwko Walii zobaczymy dostępu do bramki. Między słupkami stanie Kamil Grabara. To być może efekt tego, że problemy zdrowotne ma Bartłomiej Drągowski, chociaż piłkarz FC Kopenhaga spisuje się świetnie w swoim klubie.

W czteroosobowym bloku obronnym na bokach zobaczymy Bartosza Bereszyńskiego i Tymoteusza Puchacza. Duet środkowych obrońców stworzą zaś tradycyjnie Kamil Glik i Jan Bednarek. Wyżej ustawieni będą: Grzegorz Krychowiak, Jacek Góralski i Mateusz Klich. Rolę łącznika między pomocą i atakiem selekcjoner powierzy Piotrowi Zielińskiemu. Za strzelanie goli odpowiadać mają Robert Lewandowski i Adam Buksa.

Reprezentacja Polski: przewidywany skład na Walię

Grabara – Bereszyński, Glik, Bednarek, Puchacz – Krychowiak, Góralski, Klich – Zieliński – Buksa, Lewandowski

