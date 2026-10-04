Jesus zrozumiał błąd. Portugalia reaguje na aferę z Ronaldo

Cristiano Ronaldo zakończył karierę w reprezentacji Portugalii ze względu na konflikt z Jorge Jesusem. A Bola twierdzi jednak, że tamtejsza federacja chce naprawić relację z piłkarzem. Coraz więcej wskazuje na to, że swój błąd zrozumiał również selekcjoner drużyny narodowej.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Portugalia chce naprawić relację z Ronaldo

Cristiano Ronaldo po Mistrzostwach Świata 2026 zdecydował, że wciąż będzie grać w barwach narodowych. Na wrześniowo-październikowe zgrupowanie otrzymał powołanie, lecz wystąpił tylko w jednym meczu reprezentacji Portugalii. Po drugim spotkaniu, które przesiedział na ławce wybuchła wielka afera. Tamtejsze media rozpisywały się o konflikcie z selekcjonerem Jorge Jesusem. Efektem było zakończenie kariery w kadrze.

Sytuacja jest napięta. Interweniował nawet prezes federacji, lecz nie udało mu się doprowadzić o pojednania. Z informacji dziennika A Bola wynika, że portugalski związek pracuje od kilku dni nad tym, aby poprawić relacje obu stron. Chcą zaplanować spotkanie Ronaldo i Jesusa po meczu z Norwegią.

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Jorge Jesus miał zgodzić się na taki scenariusz. Selekcjoner ze względu na krytykę ze strony kibiców chce jak najszybciej zakopać topór wojenny. Zapytany o Cristiano Ronaldo na konferencji podkreślił, że zasady obowiązują wszystkich, ale nie może ignorować takiego piłkarza jak Ronaldo.

– Reprezentacja jest najważniejsza. Musimy dobrze wykonywać naszą pracę. W zgodzie z narodem, flagą i celem. Nie mogę jednak ignorować Cristiano Ronaldo – mówił na konferencji, cytowany przez serwis A Bola.

Portugalia w ostatnim meczu na trwającym zgrupowaniu zagra z Norwegią. Na ten moment mają dziewięć punktów w tabeli i zajmują 1. miejsce. Wcześniej pokonali Walię (1:0), Norwegię (2:1) i Danię (4:2).