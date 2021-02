Szarża Zielińskiego i pożegnanie z pucharami

Napoli pożegnało się z rozgrywkami Ligi Europy. Drużynę Piotra Zielińskiego z europejskich pucharów wyeliminowała Granada, która nie pozwoliła rywalom na odrobienie strat z pierwszego spotkania. Rewanż na Estadio Diego Armando Maradona zakończył się wygraną 2:1 gospodarzy, ale wynik ten premiował rywali.

Solidna zaliczka Granady

Do rewanżowego spotkania w doskonałej sytuacji przystępowali goście z Hiszpanii, którzy w pierwszym meczu sprawili niespodziankę i wygrali 2:0. Piłkarze Granady zdawali sobie jednak sprawę, że w Neapolu czeka ich trudna przeprawa, bowiem drużyna Gennaro Gattuso za wszelką cenę będzie chciała odrobić straty.

Mecz fantastycznie ułożył się dla Napoli, które już w trzeciej minucie objęło prowadzenie. W roli głównej wystąpił reprezentant Polski Piotr Zieliński, który zdecydował się na indywidualną akcję, zwiódł jednego z obrońców i mocnym uderzeniem z kilkunastu metrów trafił do siatki.

Decydujący gol gości

W tym momencie wydawało się, że Napoli pójdzie za ciosem. Tymczasem nadziało się na cios ze strony Granady. W 25. minucie wyrównującego gola zdobył Angel Montoro, który popisał się świetnym strzałem głową wykorzystując dośrodkowanie Dimitriego Foulquiera z prawej strony boiska. Napoli w tym momencie do awansu potrzebowało aż trzech bramek.

W 37. minucie bliski zdobycia drugiego gola dla Napoli był Lorenzo Insigne, ale futbolówka po jego uderzeniu z rzutu wolnego trafiła w poprzeczkę. Ostatecznie przed przerwą wynik nie uległ już zmianie.

Napoli nie zamierzało się jednak poddawać. W drugiej połowie nadal szukało swoich okazji i w 59. minucie zdobyło drugiego gola. Po podaniu Insigne piłkę w polu karnym otrzymał Fabian Ruiz i strzałem przy bliższym słupku zaskoczył bramkarza Granady. Było to jednak wszystko, na co było stać podopiecznych Gennaro Gattuso tego wieczoru. Wynik 2:1, który premiował gości z Granady utrzymał się do ostatniego gwizdka sędziego.