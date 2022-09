fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo



Cristiano Ronaldo znalazł się w wyjściowym składzie Man Utd na starcie z Realem Sociedad w Lidze Europy. Portugalczyk w tego typu rozgrywkach zagrał pierwszy raz w karierze. Wcześniej miał okazję grać w odpowiedniku Ligi Europy 20 lat temu, gdy istniał jeszcze Puchar UEFA.

Cristiano Ronaldo w czwartkowy wieczór zadebiutował w Lidze Europy

Portugalczyk wystąpił w starciu Man Utd przeciwko Realowi Sociedad

Przez 20 lat piłkarz nie grał w innych rozgrywkach UEFA niż Liga Mistrzów

Ronaldo posmakował nowych rozgrywek

Cristiano Ronaldo latem długo łączony był z różnymi klubami. Reprezentant Portugalii przymierzany był do Chelsea, Borussii Dortmund, czy Sportingu Lizbona. Wpływ na to miała chęć gry 37-latka w Lidze Mistrzów.

Ostatecznie transfer z udziałem Ronaldo nie doszedł do skutku. Tym samym doświadczony zawodnik musi rywalizować z Man Utd w Lidze Europy.

Piłkarz kojarzony z występami przede wszystkim w Champions League w odpowiedniku Europa League nie grał od 20 lat. Po raz ostatni miał okazję zagrać w innych rozgrywkach międzynarodowych niż Liga Mistrzów, we wrześniu i październiku 2002 roku jako piłkarz Sportingu Lizbona.

Ronaldo w ekipie z Portugalii grał w starciach przeciwko Partizanowi (1:3 i 3:3). W jednym z tych spotkań zanotował asystę.

37-latek wrócił do teamu z Old Trafford latem 2021 roku. Ronaldo podpisał kontrakt z Man Utd do końca czerwca 2023 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. W tej kampanii zawodnik rozegrał sześć meczów, w których ani razu nie wpisał się na listę strzelców.

