Manchester United awansował do ćwierćfinału Ligi Europy. Erik ten Hag i spółka w 1/8 finału wyeliminowali Real Betis.

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Bez problemu w ćwierćfinale Ligi Europy zameldował się Manchester United

Wyższość przedstawiciela Premier League musiał uznać Real Betis

W Hiszpanii jedynego gola strzelił lider drużyny przyjezdnych

Manchester United ograł kolejny hiszpański zespół

W sezonie 2022/2023 Manchester United ma na swoim koncie Puchar Ligi Angielskiej. Kolejne trofeum do zdobycia to Liga Europy, w której Czerwone Diabły wylosowały Real Betis. Wcześniej angielska ekipa wyeliminowała Barcelonę, więc Andaluzyjczycy nie byli jej straszni. Zwłaszcza po triumfie 4:1 na Old Trafford.

W Hiszpanii do przerwy zabrakło goli, chociaż Betis mocno pracował na objęcie prowadzenia. Brak korzystnego wyniku w pierwszej połowie podciął skrzydła gospodarzom, których później zdominowali przyjezdni. Ci byli zdecydowanie lepsi i zasłużenie wygrali 1:0. W 56. minucie Casemiro podał do Marcusa Rashforda, a ten pokonał bramkarza strzałem zza pola karnego. Manchester United mógł zatem celebrować triumf 5:1 w dwumeczu.