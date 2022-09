LE: Klęska Lazio w Danii, Feyenoord rozbił Strum Graz

PressFocus Na zdjęciu: Feyenoord Rotterdam

Zakończyły się pierwsze czwartkowe mecze Ligi Europy. Midtyljand sensacyjnie robił Lazio Rzym aż 5:1. Swój mecz wysoko wygrał także Feyenoord Rotterdam, który 6:0 zwyciężył z Strum Graz. Spokojne zwycięstwo odniósł natomiast Manchester United, który bez problemu ograł 2:0 Sheriff Tyraspol.

Wysoka porażka Lazio

Feyenoord rozbił Strum Graz

Debiutancki gol Cristiano Ronaldo w Lidze Europy

Ciekawa sytuacja w grupie F Ligi Europy

W najciekawszym spotkaniu Manchester United bez żadnych problemów uporał się z Sheriffem Tyraspol. Czerwone Diabły już przed przerwą osiągnęły dwubramkowe prowadzenie, które utrzymały do końca spotkania. Zespół z Anglii od pierwszej do ostatniej minuty w pełni kontrolował przebieg spotkania nie pozwalając rywalowi, by stworzył jakiekolwiek zagrożenie pod bramką De Gei.

Ciekawa sytuacja jest w grupie F, bowiem wszystkie zespoły mają po 2. kolejce trzy punkty. Lazio dość sensacyjnie poległo w Danii aż 1:5 z Mydtyljand, z kolei Feyenoord pokonał Strum Graz 6:0. O ile zwycięstwo Holendrów nie jest niczym niezwykłym, o tyle tak wysoka porażka zespołu z Rzymian, który przed tygodniem ograł Feyenoord 4:2, jest sporym zaskoczeniem. Takie wyniki spowodowały, że kolejne pojedynki w tej grupie będą jeszcze ciekawsze.

Dość zaskakującej porażki doznało także Monaco. Zespół z Ligue 1 przegrał z Ferencavarosem 0:1, a jedynego gola w tym spotkaniu zdobył Vacsei w końcówce spotkania.

W pozostałych spotkaniach Freiburg nie miał żadnych problemów w rywalizacji z Olympiakosem, a Real Sociedad pewnie wygrał z Omonią umacniając się na pozycji lidera w grupie z Manchesterem United.

Wyniki 2. kolejki fazy grupowej Ligi Europy

Feyenoord – Strum Graz 6:0 (4:0)

9′, 41′ Jahanbakhsh, 34′ Hancko, 34′ Danilo, 66′ Gimenez, 78′ Idrissi

Midtyljand – Lazio 5:1 (2:0)

26′ Paulinho, 30′ Kaba, 52′ Evander, 67′ Isaksen, 72′ Sviatchenko – 57′ Milinković Savić

Monaco – Ferencvaros 0:1 (0:0)

80′ Vacsei

Olympiakos – SC Freiburg 0:3 (0:2)

5′ Hofler, 25′, 53′ Gregoritsch

Karabach – Nantes 3:0 (0:0)

60′ Owusu, 65′ Zoubir, 72′ Janković

Real Sociedad – Omonia 2:1(1:0)

30′ Guevara, 80′ Sorloth – 72′ Bruno

Sheriff – Manchester United 0:2(0:2)

17′ Sancho, 39′ Ronaldo

Trabzonspor – Crvena Zvezda 2:1(1:0)

16′ Hamsik. 68′ Trezeguet – 89′ Nikolić