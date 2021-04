Kontuzja napastnika Man Utd niegroźna. Jedzie do Granady

Marcus Rashford znalazł się w kadrze Manchesteru United na pierwsze ćwierćfinałowe spotkanie Ligi Europy przeciwko Granadzie. Występ reprezentanta Anglii w czwartkowym meczu stał pod znakiem zapytania.

Rashford jedzie do Hiszpanii

23-latek nabawił się kontuzji w trakcie drugiej połowy ostatniego ligowego spotkania z Brighton i musiał przedwcześnie opuścić plac gry. Uraz nie okazał się jednak poważny. Rashford w środę wziął udział w treningu z zespołem i znalazł się w 24-osobowej kadrze na mecz z Granadą. Nie oznacza to jednak, że w czwartej pojawi się na boisku.

– Marcus jedzie z nami i dopiero jutro podejmiemy decyzję, czy zagra od początku, czy będzie na ławce. Nie sądzę, że będzie grał przez 90 minut, ale zobaczymy jutro, gdzie jesteśmy – powiedział menedżer Czerwonych Diabłów Ole Gunnar Solskjaer podczas środowej konferencji prasowej.

Do Granady w niepełnym składzie

Z zespołem do Hiszpanii uda się również Juan Mata. W kadrze znalazło się także miejsce dla 18-letniego Anthony’ego Elangi. Trener Ole Gunnar Solskjaer nie będzie miał do swojej dyspozycji Erica Bailly’ego i Anthony’ego Martiala.

– Eric wziąć przebywa na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Potrzebuje negatywnego testu, zanim będzie mógł wrócić do Anglii, więc wciąż na niego czekamy. Anthony rozpoczął swoją rekonwalescencję i jeśli zobaczymy go przed końcem sezonu to będę bardzo zaskoczony. Oczywiście jest zdeterminowany, aby wrócić tak szybko, jak tylko może, ponieważ pod koniec sezonu są dla nas ważne mecze i Euro 2020. Jest rozczarowany, że nie może nam teraz pomóc, ale oczywiście chce pracować, aby wrócić tak szybko, jak to możliwe – dodał norweski szkoleniowiec.

Czwartkowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00. Dowiedz się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Granada – Man Utd.

Granada Remis Manchester United 5.80 3.85 1.62 6.50 3.75 1.61 6.50 3.85 1.62 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 7. kwietnia 2021 11:25 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin