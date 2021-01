Miłośnicy niemieckiej Bundesligi mogą spróbować swoich sił w najnowszej odsłonie Piłkarskiego Jackpota. To promocja legalnego bukmachera Betclic, w której do wygrania jest aż 30 000 złotych!

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin

Na czym polega promocja? Należy wytypować rozstrzygnięcia ośmiu spotkań 15. kolejki Bundesligi. Osoby, które poprawnie wytypują wszystkie mecze wezmą udział w podziale 30 000 złotych. Jeśli będzie tylko jeden taki gracz to on zgarnie całą pulę.

– Aby wziąć udział w promocji, kliknij „dołącz” pod grafiką promocji na stronie Betclic i postaw kupon składający się z ośmiu meczów Bundesligi. W promocji biorą udział kupony z typami tylko przedmeczowymi 1X2 (bez podwójnej szansy), postawione za minimalną stawkę 10 zł, w okresie od 4 do 9 stycznia – informuje bukmacher.

Jakie mecze należy wytypować?

SC Freiburg – FC Koeln

Bayer Leverkusen – Werder Brema

FSV Mainz – Eintracht Frankfurt

Schalke 04 – Hoffenheim

Union Berlin – VfL Wolfsburg

RB Lipsk – Borussia Dortumnd

Augsburg – VfL Stuttgart

Arminia Bielefeld – Hertha Berlin

Typy na mecze Bundesligi znajdziesz również w serwisie goal.pl.

Piłkarski Jackpot w Betclic

Każdy z uczestników może obstawić pięć kuponów kwalifikujących się do promocji. Jeśli żaden z jej uczestników nie zdoła poprawnie wytypować rozstrzygnięć wszystkich spotkań to bukmacher zwiększy pulę następnej edycji i będzie to robił tak długo, aż ktoś nie rozbije banku.