Totalbet na dłużej sponsorem Warty Poznań

TOTALbet Zakłady Bukmacherskie nadal będzie sponsorem strategicznym klubu piłkarskiego Warta Poznań S.A. Trwająca od półtora roku współpraca potrwa jeszcze co najmniej do końca sezonu 2022/23, a logotyp firmy pozostanie w centralnym miejscu koszulek meczowych „Zielonych”.

W przerwie zimowej sezonu 2019/2020 roku Warta Poznań była liderem Fortuna 1 Ligi. Kilka miesięcy wcześniej wolne miejsce na koszulkach piłkarzy zajął sporych rozmiarów kod QR, który był symbolem akcji #WARTObudować. Klub dał wówczas wyraźny sygnał, iż jest gotowy na przyjęcie sponsora strategicznego.

Na początku lutego 2020 roku został nim TOTALbet, jeden z młodszych graczy na rynku zakładów bukmacherskich. Podpisany wówczas kontrakt obowiązywał do czerwca 2021 roku i zawierał opcję dalszej kooperacji. Dziś możemy ogłosić, że po wspólnym przejściu drogi z I ligi do piątego miejsca w tabeli PKO BP Ekstraklasy, przedłużamy współpracę do końca sezonu 2022/23 z klauzulą współpracy przez kolejne 12 miesięcy.

– Cieszymy się bardzo z przedłużenia umowy z Wartą Poznań na kolejne dwa sezony i z tego, że pozostajemy sponsorem strategicznym Klubu – mówi Marcin Giera, wiceprezes zarządu TOTALbet Zakłady Bukmacherskie. – Nasza współpraca rozpoczęła się na początku 2020 roku i od tego momentu zrobiliśmy wspólnie z Wartą ogromne postępy: drużyna zwojowała I ligę, awansowała z przytupem do Ekstraklasy i jako beniaminek zajęła znakomite 5. miejsce. Wraz z tymi sukcesami Warty TOTALbet staje się coraz bardziej rozpoznawalną marką zakładów bukmacherskich w Polsce. Nowy kontrakt jest efektem bardzo dobrych relacji z Klubem i efektywnej współpracy miedzy nami. W najbliższym czasie skupimy się na dostarczaniu nowych emocji naszym kibicom. Jednocześnie cały czas mocno pracujemy nad tym, by zapewniać atrakcyjną ofertę dla Klientów TOTALbet. Zależy nam też na jak najlepszej współpracy z kibicami “Zielonych” .Z WARTĄ – WARTO! – dodaje Marcin Giera.

fot. Klaudia Berda / Warta Poznań

Bardzo zadowolony z przedłużenia umowy ze sponsorem strategicznym Klubu jest właściciel Warty Poznań S.A., Bartłomiej Farjaszewski. – Bardzo się z tego cieszymy. Szczególnie z tego powodu, że TOTALbet był pierwszym sponsorem, który w nowo budowanej Warcie Poznań pojawił się na froncie koszulek meczowych. Przedłużenie umowy jest potwierdzeniem fajnej współpracy i wzajemnego zaufania. Mogę podkreślić, że zatrzymanie sponsora, w tym przypadku sponsora strategicznego na kolejne lata, jest dla nas nie mniej ważne od pozyskiwana nowych sponsorów i partnerów – mówi Bartłomiej Farjaszewski. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowych relacji z naszym partnerem strategicznym. Cieszymy się, że TOTALbet zaufał nam i mogę obiecać, że nadal będziemy robili wszystko, żeby współpraca układała się co najmniej tak dobrze, jak dotychczas. Przedłużenie tej umowy jest dla nas kluczowe w budowaniu stabilnej Warty Poznań i stabilnego grona sponsorów.

Założona w 2017 roku firma TOTALbet jest legalną, polską firmą bukmacherską. Na rynku wyróżnia się szeroką ofertą, gwarancją wysokich kursów, grą bez podatku, wysokim bonusem powitalny czy organizacją loterii promocyjnych. TOTALbet stawia na sport sponsorując poza Wartą Poznań również m.in. Polski Związek Lekkiej Atletyki, organizacje e-sportowe czy sporty walki.