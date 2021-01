STS stawia na sztuczną inteligencję

Sponsor reprezentacji Polski oraz klubów występujących w Ekstraklasie rozpoczął 2021 rok od wprowadzenia innowacyjnej usługi, która ułatwia klientom obstawianie piłki nożnej.

Betbooster to kolejne innowacyjne rozwiązanie wprowadzone przez STS Zakłady Bukmacherskie, lidera rynku zakładów sportowych w Polsce. – Widżet ten ułatwia i uprzyjemnia klientom obstawianie, a także dostarcza im unikalnej wiedzy dotyczącej poszczególnych wydarzeń sportowych. STS ma wyłączność na ten produkt w Polsce. Jest też jedną z trzech pierwszych firm na świecie, która wprowadza takie rozwiązanie do swojej oferty – informuje bukmacher.

Jak działa Betbooster w STS?

Działanie najnowszego widżetu STS-u oparte jest na sztucznej inteligencji, a zwłaszcza machine learning – obszaru poświęconego algorytmom, które poprawiają się automatycznie poprzez zdobywane przez nie doświadczenie. W zamyśle twórców, ma przede wszystkim ułatwiać i uprzyjemniać obstawiającym typowanie rezultatów rozgrywek sportowych.

Przykładowo: gracz chce obstawić końcowy rezultat meczu drużyny X z drużyną Y. Wchodzi w zakład. W tym momencie do gry wkracza „Betbooster”, który pokaże obstawiającemu kilka najciekawszych statystyk dotyczących spotkań X z Y oraz wskaże zakłady, których obstawienie nawiązuje do wspomnianej statystyki. Jeśli np. X z Y strzelał więcej niż dwa gole w każdym z ostatnich czterech meczów, to właśnie podpowiedź takiego zakładu zobaczy klient. I to mimo iż np. bukmacherzy za najbardziej prawdopodobny rezultat przyjmują zdobycie przez drużynę X mniejszej liczby goli w typowanym spotkaniu.

Juroszek: STS buduje przewagę

– STS kolejny raz umacnia swoją pozycję nie tylko jako wyraźny lider branży pod względem udziałów rynkowych (46,6% po trzech kwartałach 2020 r. wg Stowarzyszenia Graj Legalnie), ale także jako najbardziej zaawansowany technologicznie i innowacyjnie bukmacher w kraju. To również kolejny krok, na drodze do dalszego konsekwentnego i skutecznego budowania naszych przewag konkurencyjnych w Polsce i na rynkach zagranicznych – mówi Mateusz Juroszek, prezes i właściciel STS.

Juroszek podkreśla, że jego firma jako jedyna w Polsce oferuje takie rozwiązanie – ma bowiem wyłączność na ten produkt na terenie Polski. Obecnie działa on w ramach strony www bukmachera, a w najbliższych tygodniach obejmie również jej wersję mobilną i aplikację.

Na początek piłka nożna

Wprowadzenie Betboostera do aplikacji (iOS oraz Android), a także na strony internetowe STS w Polsce i zagranicą, to kolejny mocny krok w rozwoju technologicznym firmy. Rozwoju, na którym – w tym przypadku – bardzo skorzystają klienci bukmachera. Jak widżet działa w praktyce?

W pierwszej fazie wdrożenia, Betbooster będzie dostępny dla całej oferty meczów piłkarskich STS (live oraz pre match) oraz – już niebawem także dla zakładów dotyczących tenisa. W ciągu kolejnych miesięcy, widżet będzie podpowiadał obstawiającym aż w kilkunastu dyscyplinach sportowych. Funkcjonalność dotyczy zarówno aplikacji, jak i stron www – w Polsce i zagranicą.

Dostawcą usługi jest izraelska firma LVision, która jako pierwsza na świecie zajęła się stosowaniem algorytmów i sztucznej inteligencji w połączeniu z danymi dotyczącymi wydarzeń sportowych.