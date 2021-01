W czwartek poznaliśmy nazwisko nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Jerzego Brzęczka na tym stanowisku zastąpił Paulo Sousa. Wybór dokonany przez Zbigniewa Bońka spotkał się raczej ze sceptyczną reakcją kibiców oraz dziennikarzy. Na zatrudnienie Portugalczyka zareagowali również bukmacherzy, w których ofercie możemy znaleźć zakłady na to jak długo przetrwa on na stanowisku selekcjonera.

Paulo Sousa, który w przeszłości był ważnym zawodnikiem reprezentacji Portugalii oraz występował między innymi w Juventusie, dotychczas nie miał okazji być selekcjonerem drużyny narodowej. Był trenerem między innymi Fiorentiny i Girondins Bordeaux, ale największe sukcesy odnosił w Szwajcarii i Izraelu, gdzie zdobywał mistrzostwa kraju.

Polski Związek Piłki Nożnej podpisał z Portugalczykiem umowę do listopada, czyli do zakończenia eliminacji do mistrzostwa świata w 2022 roku. W kontrakcie znalazł się jednak zapis umożliwiający rozwiązanie go w przypadku niezrealizowania postawionego przed trenerem celu, jakim jest wyjście z grupy podczas Euro 2020.

W ofercie STS zakłady bukmacherskie znajdziemy zakłady dotyczące długości pracy Paulo Sousy z polską kadrą. Możemy postawić między innymi na to, że Portugalczyk straci posadę po zakończeniu mistrzostw Europy i nie poprowadzi już drużyny w jesiennych spotkaniach eliminacyjnych. Aktualny kurs wynosi 5.00.

Inne zakłady dotyczące Paulo Sousy w ofercie STS:

40.00 – straci posadę przed startem Euro 2020

2.25 – straci posadę w trakcie lub po zakończeniu jesiennych eliminacji do MŚ

1.60 – straci posadę w 2021 roku

2.25 – 1 stycznia 2022 roku nadal będzie trenerem reprezentacji

Paulo Sousa poprawi wynik Brzęczka?

STS nie wyklucza również, że przygoda Paulo Sousy z Polską potrwa dłużej. Choć nie spodziewa się, że Portugalczyk poprowadzi drużynę w większej liczbie meczów niż Adam Nawałka (50), to daje mu całkiem duże szanse na poprawienie wyniku ostatniego selekcjonera.

Jerzy Brzęczek reprezentację Polski prowadził w 24 oficjalnych spotkaniach. Połowa z tych meczów zakończyła się wygranymi Biało-czerwonych. W pozostałych spotkania polski zespół pięć razy dzieli się punktami z rywalami oraz siedem razy schodził z boiska pokonany.

Pozostałe zakłady:

25.00 – będzie trenerem więcej spotkań niż Adam Nawałka (50)

1.50 – będzie trenerem mniej spotkań niż Jerzy Brzęczek (24)

1.60 – więcej procent zwycięstw niż Jerzy Brzęczek (50%)

2.25 – mniej procent zwycięstw niż Jerzy Brzęczek (50%)