Bez wątpienia najciekawszym spotkaniem w ramach 23. kolejki Serie A będzie potyczka z udziałem AC Milanu i Interu Mediolan. Obie ekipy w niedzielne popołudnie zmierzą się ze sobą po raz trzeci w tym sezonie. Każda z ekip zaliczyła po zwycięstwie. Zakłady bukmacherskie Betfan przygotowały atrakcyjną ofertę dla graczy związaną ze szlagierem ligi włoskiej.

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin

Obie drużyny przystąpią do swojej potyczki w odmiennych nastrojach. Podopieczni Antonio Conte tydzień teamu pokonali pewnie 3:1 SS LAzio. Tym samym wskoczyli na pozycję lidera rozgrywek. Taki stan rzeczy był możliwy, ponieważ Rossoneri zaliczyli wpadkę w boju ze Spezią Calcio, przegrywając 0:2. Kolejne potknięcie ekipa Stefano Pioliego zaliczyła w środku tygodnia, remisując 2:2 z Crveną Zvezdą Belgrad w Lidze Europy.

W ligowej tabeli Milan i Inter dzieli różnica zaledwie jednego punktu. Nerazzurri legitymują się dorobkiem 50 punktów. Inter jest bez porażki od trzech spotkań, licząc wszystkie rozgrywki. Z kolei Milan od dwóch meczów pozostaje bez wygranej. Tym samym starcia z udziałem dwóch mediolańskich ekip zapowiada się bardzo interesująco. Zobacz więcej – sprawdź nasze typy na mecz Milan – Inter.

Mecz o lidera rozgrywek

Po raz pierwszy od dekady dwie ekipy z miasta mody zajmują dwie czołowe lokaty w tabeli Serie A. Można zatem stwierdzić, że potyczka w ramach 23. kolejki Serie A ma największy ciężar gatunkowy od 2 kwietnia 2011. Wówczas Rossoneri wygrali z odwiecznym rywalem 3:0. Skutkowało to tym, że dobiegła końca serie kolejnych triumfów w lidze Interu.

Betfan zakłady bukmacherskie przygotowały na starcie Milanu z Czarno-niebieskimi ciekawą ofertę, która liczy łącznie aż 372 różnego rodzaju zakłady. Faworytem niedzielnej potyczki według analityków bukmacherskich są goście. Kurs na zwycięstwo Interu wynosi 1,97. Z kolei szanse na to, że górą będą jednak piłkarze Milanu, zostały oszacowane na 3,65.

Oferta bukmacherska na mecz Milan – Inter

Zdaniem ekspertów Betfan bardzo prawdopodobne jest to, że w niedzielnym boju będzie miał miejsce wynik 1:1. Kurs na to, że tak miałoby być, wynosi 5,40. Bukmacher z siedzibą w Bielsku-Białej sugeruje jednocześnie, że w hitowym starciu obie drużyny strzelą gola. Kurs na takie rozstrzygnięcie wynosi zaledwie 1,62.

To, co jednak najbardziej elektryzuje w kontekście mediolańskiej batalii, to bezpośredni pojedynek z udziałem Zlatana Ibrahimovicia i Romelu Lukaku. Kurs na to, że Szwed zdobędzie bramkę, wynosi 5,80. Z kolei prawdopodobieństwo na to, że ta sztuka uda się Belgowi, została oszacowana na 4,95.

Betfan 5,80 Ibrahimovic strzeli gola – TAK Przejdź na stronę Betfan

Betfan 4,95 Lukaku strzeli gola – TAK Przejdź na stronę Betfan

Pozostałe ciekawe kursy w Betfanie na mecz Milan – Inter w Serie A:

Podwójna szansa: Milan i poniżej 3.5 gola – 2,36

Obie drużyny strzelą gola – TAK i poniżej 2,5 – 6,70

Zlatan Ibrahimovic otrzyma żółtą kartkę – TAK – 3,75

AC Milan wygra lub obie drużyny strzelą gola – NIE – 2,94

Dokładny wynik 0:2 – 8,00

2961 złotych w pakiecie powitalnym od BETFAN

W najsilniejszych europejskich ligach rozpoczęła się już rywalizacja w decydującej części sezonu. BETFAN zakłady bukmacherskie przygotował niezwykle atrakcyjny pakiet powitalny, dzięki któremu można zyskać nawet 2961 złotych!

Na pakiet powitalny składają się bonusy od depozytu do kwoty 2331 złotych, zakłady bez ryzyka do 600 złotych oraz darmowe zakłady na łączną kwotę 30 złotych. Pakiet jest dostępnych dla wszystkich, którzy zarejestrują konto z kodem promocyjnym GOALBONUS.

Bonus do 2331 zł + bez ryzyka do 600 zł + freebet 30 zł Atrakcyjny bonus na start Sprawdź BETFAN +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.