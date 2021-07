LV BET na dłużej z Wisłą Płock

Firma LV BET Zakłady Bukmacherskie pozostanie oficjalnym sponsorem Wisły Płock. Umowa sponsoringowa pomiędzy „Nafciarzami” a bukmacherem, która wygasała z końcem sezonu 2020/2021, została przedłużona o kolejne dwa lata – do końca rozgrywek 2022/2023.

Firma LV BET Zakłady Bukmacherskie jest oficjalnym sponsorem Wisły Płock od lutego 2017 roku. Teraz umowa została przedłużona do 2023 roku i na jej mocy logo bukmachera znajdzie się m.in. na ławkach rezerwowych, bandach reklamowych czy innych nośnikach na stadionie im. Kazimierza Górskiego. Ponadto utrzymana zostanie także wspólna strategia komunikacyjna, na którą składać się będą między innymi akcje promocyjne organizowane w mediach społecznościowych. Sponsor przewiduje także wiele aktywności dla kibiców w trakcie meczów – zarówno online, jak i na stadionie.

– Bardzo się cieszę, że firma, z którą współpracujemy już od kilku sezonów postanowiła związać się z nami kolejną umową. To udowadnia, że nasza dotychczasowa współpraca przebiegała wzorowo. Cieszymy się, że w tych obecnych, ciężkich czasach, w okresie pandemii COVID-19, LV BET był razem z Wisłą Płock. Postanowiliśmy związać się nową umową na dłużej. Przed nami nowe wyzwania, nowe cele i mam nadzieje, że wspólnie będziemy tworzyć coś fajnego i razem osiągać sukcesy na arenie ogólnopolskiej– powiedział Tomasz Marzec, prezes Wisły Płock.

– LV BET jest sponsorem Wisły Płock od ponad czterech lat i nasza dotychczasowa współpraca przynosiła wiele profitów obu stronom. Przedłużenie umowy o kolejne dwa lata było więc naturalną koleją rzeczy. Naszym marzeniem, niezmiennie, pozostaje, by Wisła odnosiła sukcesy sportowe i mogę zapewnić, że zrobimy wszystko, by jej w tym pomóc. Dla nas szczególnie ważne jest to, że wraz z Wisłą wypracowaliśmy długofalową strategię współpracy, która przełoży się na liczne korzyści zarówno dla naszej firmy, klubu, jak i dla kibiców – dodał Rafał Wójtowicz, prezes LV BET.

LV BET to dynamicznie rozwijająca się marka na rynku bukmacherskim angażująca się w rozwój różnych dyscyplin, wspierając m.in. Śląsk Wrocław, Widzew Łódź, Wisłę Kraków, Stal Mielec, Garbarnię Kraków, żużlowy klub Unia Leszno, a także serwis internetowy Łączy Nas Pasja. Ponadto firma zaangażowała się mocno w sponsoring esportowy – w ostatnim czasie została sponsorem All In! Games Wisły Kraków.