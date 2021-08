Lionel Messi nie podpisał nowego kontraktu z Barceloną i na chwilę obecną nic nie wskazuje na to, aby miało to nastąpić. Gdzie w związku z tym reprezentant Argentyny zagra w kolejnym sezonie. Bukmacherzy mają swojego faworyta. Sprawdź kursy na kolejny klub Messiego oferowane przez Betfan.

FC Barcelona poinformowała, że Lionel Messi nie podpisze nowego kontraktu z klubem

Argentyńczyk po tym jak wygasła jego dotychczasowa umowa z katalońskim klubem jest wolnym zawodnikiem

Bukmacherzy za faworyta do pozyskania Messiego uznają Paris Saint-Germain, ale nie wykluczają również jego dalszych występów w… Barcelonie

Dotychczasowa umowa Messiego z katalońskim klubem wygasła 30 czerwca. Od tamtej pory jeden z najlepszych zawodników w historii pozostaje wolnym zawodnikiem, ale nic nie wskazywało na to, aby w kolejnym sezonie zagrał w innym klubie niż Barcelona. Obie strony w ostatnich tygodniach intensywnie poszukiwały rozwiązania satysfakcjonującego obie strony. Z uwagi na trudną sytuację finansową klubu Argentyńczyk zgodził się między innymi na znaczącą obniżkę wynagrodzenia. Obie strony miały nawet uzyskać porozumienie, ale jak informuje Barcelona podpisanie nowego kontraktu nie jest możliwe ze względów finansowo-strukturalnych, wynikających z przepisów obowiązujących w La Liga.

W czwartek FC Barcelona w oficjalnym komunikacie potwierdziła, że Lionel Messi odchodzi z klubu. Jednocześnie rozpoczęły się spekulacje na temat tego, gdzie Argentyńczyk może zakotwiczyć. W ubiegłym roku, a jeszcze także kilka miesięcy temu, najpoważniejszym kandydatem do jego sprowadzenia wydawał się Manchester City. Ale to nie mistrzowie Anglii są według bukmacherów faworytem do pozyskania byłego już piłkarza Barcelony.

Aktualnie największe szanse na sprowadzenie Messiego do swojego zespołu daje się Paris Saint-Germain. Kurs w Betfan zakłady bukmacherskie na to, że po zamknięciu letniego okna transferowego 34-letni napastnik będzie występował w Paryżu wynosi aktualnie 1.75. Co ciekawe bukmacherzy nie do końca dają wiarę w komunikaty Barcelony i uważają, że kontynuowanie kariery przez Messiego na Camp Nou jest nadal bardzo możliwe. W tym wypadku kurs wynosi 2.15.

W ofercie Betfan znajdziemy również kursy na przejście Messiego do Manchesteru City, Manchesteru United, Juventusu, Interu Mediolan, amerykańskiej Major League Soccer czy powrót do ojczyzny.

Kursy na kolejny klub Lionela Messiego Gdzie zagra Lionel Messi? Betfan 1.75 PSG 2.15 Barcelona 7.00 Man City Zagraj! Betfan 15.00 klub z MLS 18.00 Newells 20.00 Man Utd Zagraj! Betfan 25.00 Inter 25.00 Juventus Zagraj! Kursy aktualne na 06.08.2021 09:59

