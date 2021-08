Dinamo – Legia: zakład bez ryzyka do 500 zł w Superbet

Bukmacher Superbet przygotował cashback do 500 złotych na kolejny mecz Legii Warszawa w eliminacjach Ligi Mistrzów. Sprawdź jak skorzystać z promocji.

W trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów Legia zmierzy się z Dinamem Zagrzeb. Pierwszy mecz Mistrz Polski zagra na wyjeździe już w środę, 4 sierpnia o godz. 20:00. Bukmacherzy nisko oceniają szansę na zwycięstwo podopiecznych Czesława Michniewicza w Zagrzebiu. Kurs na wygraną Legii w ofercie Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 5.60, co oznacza niecałe 18 procent szans na realizację takiego scenariusza (przynajmniej w ocenie analityków pracujących dla tego operatora).

Kursy na mecz Dinamo – Legia w Superbet:

Dinamo Zagrzeb Legia Warszawa 1.62 3.90 5.60 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 3. sierpnia 2021 09:22 .

Dinamo Zagrzeb jest faworytem bukmacherów, ale to nie oznacza, że nie można postawić po atrakcyjnym kursie na remis lub zwycięstwo polskiego zespołu. Można to zrobić w Superbet, który przygotował zakład bez ryzyka do 500 zł (cashback) na to spotkanie dla nowych klientów. Jak skorzystać z promocji?

Załóż konto w Superbet w dniach 2-4 sierpnia podając kod promocyjny GOAL w trakcie rejestracji. Wpłać depozyt i postaw pierwszy zakład na mecz Dinamo – Legia na zwycięstwo gospodarzy, remis lub zwycięstwo gości (1×2). Minimalna stawka zakładu to 10 zł.

Jeśli zakład będzie przegrany to promocja zostanie aktywowana i otrzymasz zwrot do 500 zł w formie bonusu, który należy zaakceptować w ciągu trzech dni zaksięgowania go na koncie gracza. Bonus jest ważny przez siedem dni, a przed jego wypłatą na konto depozytowe wymagany jest trzykrotny obrót po kursie minimalnym 1.8.

Szczegółowy regulamin promocji “100 proc. zwrot do 500 pln”, w tym warunki obrotu i wypłaty bonusa, jest dostępny na stronie bukmachera.

Pamiętaj, że promocja obowiązuje tylko dla nowych klientów, którzy w trakcie rejestracji podadzą kod promocyjny GOAL. Podając nasz kod otrzymasz też darmowy zakład o wartości 34 zł oraz skorzystasz z pełnego pakietu bonusów dla nowych klientów.

