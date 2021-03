Bukmacherzy. Obrońca Górnika typuje wyniki meczów kadry

Wielkimi krokami zbliża się kolejne zgrupowanie reprezentacji Polski i pierwsze mecze w ramach eliminacji do mistrzostw świata w 2022 roku. O wytypowanie wyników wszystkich marcowych pojedynków Biało-Czerwonych pokusił się obrońca Górnika Zabrze Przemysław Wiśniewski.

Reprezentacja Polski w drugiej połowie marca rozpocznie rywalizację o awans na piłkarski mundial, który w 2022 roku odbędzie w Katarze. Na trenerskiej ławce zadebiutuje Portugalczyk Paulo Sousa, który niedawno zastąpił zwolnionego Jerzego Brzęczka. Polacy eliminacyjny bój rozpoczną od wyjazdowego spotkania z Węgrami (25 marca). Trzy dni później zmierzą się u siebie z Andorą, natomiast na 31 marca zaplanowany został wyjazdowy mecz z Anglią.

Biało-Czerwoni niewątpliwie są faworytami dwóch pierwszych spotkań. Z takim pooglądam zgadza się również Przemysław Wiśniewski – zawodnik Górnika Zabrze, którego jednym z głównych sponsorów jest STS zakłady bukmacherskie. 22-letni reprezentant polskiej młodzieżówki typuje zwycięstwa z Węgrami i Andorą oraz remis w meczu z Anglią.

Marzec zakończy się przerwą na kadrę 🇵🇱 Przed nią zagramy jeszcze z Wisłą Kraków, Zagłębiem i Rakowem ⚽️



Z @stspolska zapytaliśmy Przemka o typy wyników marcowych meczów reprezentacji ✅

Zgadzacie się z jego przewidywaniami? 🤔



— Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) March 3, 2021

Zanim rozpocznie się zgrupowanie reprezentacji Polski, czekają nas jeszcze trzy kolejki PKO Ekstraklasy. Drużynę Górnika z Przemysławem Wiśniewskim w składzie czekają pojedynki z Wisłą Kraków, Zagłębiem Lubin i Rakowem Częstochowa.

