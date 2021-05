Andrzej Strejlau zaprasza na obóz przed Euro 2020 w eWinner

Turniej finałowy Euro 2020 zbliża się wielkimi krokami. W eWinner trwa aktualnie prowadzony przez Andrzeja Strejlaua obóz typerski, w trakcie którego możesz zdobyć dodatkowe bonusu do wykorzystania podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Sprawdź szczegóły!

Trenuj z Andrzejem Strejlauem

Za nami już pierwsza część obozu, ale dołączyć możesz do niego w każdej chwili. 19 maja ruszyła jego druga część. Już za samo przystąpienie do niego gwarantuje Ci otrzymanie 500 złotych dodatkowego bonusu, który może wzrosnąć nawet do 1000 złotych, jeżeli wykonasz wszystkie zadania przygotowane przez Andrzeja Strejlaua.

W drugiej części obozu popracujemy na szybkością. Zadaniem jest zagranie w dniach 19-26 maja co najmniej pięciu kuponów poprzez aplikację mobilną. Jeżeli zrealizujesz zadanie Twój bonus automatycznie się powiększy. Realizacja zadania umożliwia również odebranie cashbacku do 1000 złotych w przypadku ujemnego bilansu w danym tygodniu.

Zebrany podczas obozu bonus zostanie uwolniony dla Ciebie dwa dni przed rozpoczęciem Euro 2020, czyli 9 czerwca.

Freebety 25 zł każdego dnia Euro 2020

Już w trakcie samego Euro 2020 będziesz mógł również skorzystać z innej atrakcyjnej oferty. Każdego dnia, po spełnieniu warunków, będzie czekał na Ciebie freebet 25 złotych do wykorzystania na zakłady na żywo w aplikacji mobilnej (maksymalny kurs kuponu – 10.00). Freebet trafi na Twoje konto jeżeli zagrasz kupon za dokładnie 49 złotych, na którym znajdą się co najmniej dwa zdarzenia z oferty Mistrzostw Europy. Minimalny kurs takiego kuponu musi wynieść 2.50.

Udział w obozie i odebranie z tego tytułu bonusu 500 złotych nie wyklucza również możliwości skorzystania ze standardowej oferty powitalnej eWinner zakłady bukmacherskie, czyli zakładu bez ryzyka 110 zł oraz bonusu 500 zł.

