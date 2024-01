IMAGO / Martin Rickett Na zdjęciu: Donny van de Beek

Van de Beek pozostałą część sezonu spędzi w Eintrachcie

Holender do Bundesligi trafił na półroczne wypożyczenie

W Man Utd rozegrał zaledwie dwa spotkania w tym sezonie

Van de Beek oficjalnie dołączył do Eintrachtu Frankfurt

Donny van de Beek nie łapał się do składu Manchesteru United, stąd decyzja o poszukaniu minut w innej drużynie. O prawdopodobnym odejściu z Old Trafford mówiło się już od dłuższego czasu, a w ostatnich tygodnia spekulacje na temat jego transferu do Eintrachtu Frankfurt przybrały na sile.

W poniedziałek zespół z Bundesligi oficjalnie potwierdził ten transfer. Fabrizio Romano przypomina natomiast, że Holender trafił do Eintrachtu na zasadzie półrocznego wypożyczenia. Niemiecki klub zapłaci niewielką opłatę za transfer i pokryje większość pensji Donny’ego van de Beeka. Natomiast opcja wykupu jest nieobowiązkowa i wynosi 11 mln euro plus dodatkowe trzy miliony euro w bonusach.

Van de Beek w obecnej kampanii wystąpił zaledwie w dwóch spotkaniach Manchesteru United. Warto zauważyć, że na placu gry spędził łącznie tylko 21 minut.

Zobacz również: Velde znalazł się na celowniku czołowego klubu Ligue 1. Transfer już w styczniu?