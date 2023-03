Derby Zagłębia Ruhry zakończył się remisem, chociaż Borussia Dortmund dwukrotnie wychodziła na prowadzenie. Mimo to Schalke zdołało wygrać punkt. Jakie głosy padły po ostatnim gwizdku?

PressFocus Na zdjęciu: Edin Terzić (Borussia Dortmund)

W jednym z najciekawszych spotkań 24. kolejki Bundesligi Schalke zremisowało z Borussią Dortmund

Goście dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, ale nie zdołali sięgnąć po zwycięstwo

Co po meczu powiedział m.in. Edin Terzić, trener BVB?

Edin Terzić rozczarowany po spotkaniu Schalke – Borussia

Borussia Dortmund dwukrotnie wychodziła na prowadzenie w pojedynku z Schalke. W 38. minucie wynik starcia otworzył Nico Schlotterbeck, a niedługo po przerwie wyrównał Marius Bulter. Dziesięć minut po trafieniu napastnika gospodarzy na listę strzelców wpisał się Raphael Guerreiro, a na 11 minut przed końcem regulaminowego czasu remis Die Königsblauen zapewnił Kenan Karaman. Jak spotkanie ocenili Schlotterbeck, Ryerson i Terzić?

Nico Schlotterbeck: – Chciałem pomóc mojej drużynie w zdobyciu bramki, ale ostatecznie to nie wystarczyło, co jest frustrujące. Miałem jeszcze jedną szansę w doliczonym czasie gry razem z Mahmoudem Dahoudem i gdyby któryś z nas miał strzelił gola, świętowalibyśmy zwycięstwo. Angażowałem się w ofensywę, dzisiaj to było zbyt mało.

Julian Ryerson: – Jestem rozczarowany. Możecie zobaczyć, kto jest tutaj szczęśliwy, możecie to usłyszeć. Myślę, że mogliśmy wyjechać stąd z trzema punktami, ale nie kontrolowaliśmy w pełni przebiegu gry. Straciliśmy dwa gole, ale wciąż mieliśmy wystarczająco dużo okazji, aby wygrać mecz.

Edin Terzić: – W pierwszej połowie zagraliśmy naprawdę dobre spotkanie – dominowaliśmy i stworzyliśmy wiele okazji. W drugiej połowie ponownie otworzyliśmy im drzwi. Straciliśmy wiele piłek i pozwoliliśmy, aby atakowali nas w fazach przejściowych. Dwukrotnie prowadziliśmy, ale pozwoliliśmy im wrócić, tracąc piłki i nie zatrzymując dośrodkowań. W ten sposób wrócili do gry.