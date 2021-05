Robert Lewandowski wspiera program UNICEF Polska

Czy prezent może uratować życie dziecka? Tak! W programie UNICEF Polska „Prezenty bez Pudła” każdy może podarować konkretny produkt humanitarny najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Od dziś program wspiera Ambasador Dobrej Woli UNICEF, Robert Lewandowski. “Prezenty bez Pudła” najlepiej prezentują się w użyciu! – to hasło kampanii promującej program.

Lewandowski ponownie zaangażował się w pomoc dzieciom

Miliony dzieci na świecie żyją w ubóstwie, bez dostępu do podstawowych produktów i świadczeń, w tym edukacji, opieki medycznej czy pomocy żywnościowej. Plecaki szkolne, apteczki pierwszej pomocy, szczepionki, moskitiery, a nawet namioty – te wszystkie produkty UNICEF od lat dostarcza dzieciom w potrzebie.

Wielu najmłodszych na świecie potrzebuje naszej pomocy. Takim dzieciom pomoc niesie UNICEF. Zdecydowałem się wesprzeć program UNICEF Polska “Prezenty bez Pudła”, bo wierzę, że razem możemy poruszyć serca Polaków oraz nieść pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie, mówi Robert Lewandowski, zawodnik Bayernu Monachium i Ambasador Dobrej Woli UNICEF.

Jak to działa?

UNICEF Polska od 10 lat prowadzi program „Prezenty bez pudła”. Na stronie prezentybezpudla.pl można znaleźć produkty humanitarne, które organizacja dostarcza najmłodszym. Każdy może wybrać konkretny prezent-produkt humanitarny, który chce podarować potrzebującym dzieciom.Następnie przekazujeorganizacji darowiznę, zaśpracownicy UNICEF w imieniu Darczyńcy kupują i dostarczają produkt tam, gdzie jest obecnie najbardziej potrzebny.

„Prezenty bez Pudła” to najlepszy sposób na wsparcie działań UNICEF na całym świecie. Wszystkie prezenty-produkty pomagają dzieciom, które cierpią z powodu głodu, chorób czy kryzysów humanitarnych. Każdy rodzic z krajów rozwijających się marzy o takim prezencie dla swojego dziecka. Z UNICEF mają Państwo pewność, że te prezenty-produkty dotrą do najbardziej potrzebujących dzieci, mówi Marek Krupiński, Dyrektor Generalny UNICEF Polska.

„Prezenty bez Pudła” nie prezentują się spektakularnie, ale kiedy widzimy je „w użyciu”, to robią ogromne wrażenie. Swoją realną wartość zyskują w odpowiednich rękach, czasie i miejscu – w rękach potrzebujących dzieci. Te produkty-prezenty mogą uratować zdrowie i życie dziecka, a ich wpływ na najmłodszych jest ogromny! Właśnie dlatego warto podarować je najmłodszym w potrzebie! Produkty są najczęściej wysyłane z największego magazynu pomocy humanitarnej UNICEF w Kopenhadze. Często też organizacja kupuje je na miejscu, w krajach rozwijających się, aby ograniczyć koszty transportu i dać pracę lokalnej społeczności. Podarowane przez Polaków „Prezenty bez Pudła” co roku docierają do bardzo wielu państw na świecie sprawiając uśmiech na twarzach tysięcy dzieci.

Wejdź na stronę prezentybezpudla.pl i podaruj konkretny produkt humanitarny potrzebującym dzieciom. Twoja pomoc może uratować zdrowie i życie dziecka oraz dać mu szansę na lepszą przyszłość!, apeluje Robert Lewandowski.