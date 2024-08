Lille wytypowało następcę Yoro. Opcja z Premier League

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Nayef Aguerd

Nayef Aguerd zastąpi Leny’ego Yoro w Lille?

Jednym z największych transferów tegorocznego letniego okienka do tej pory było przyjście Leny’ego Yoro do Manchesteru United. Koszt całej transakcji wyniósł aż 62 miliony euro. Zatem taka kwota wpadła na konto OSC Lille, które od razu zabrało się ostro do pracy, aby wzmocnić skład, a przede wszystkim znaleźć następcę 18-letniego defensora.

Jak donoszą dziennikarze „L’Equipe”, władze francuskiego klubu wytypowały już kandydata na następcę Leny’ego Yoro. Tym piłkarzem jest Nayef Aguerd. Marokańczyk obecnie reprezentuje barwy West Hamu United, ale jego przyszłość w klubie stoi pod znakiem zapytania. Zatem Lille wcale nie stoi na straconej pozycji, jeśli chodzi o ten transfer.

Warto zaznaczyć, że przyjście Nayefa Aguerda do Lille byłoby powrotem zawodnika na francuskie boiska. Marokańczyk w 2018 kraju trafił z rodzimej ligi do Dijon. Dwa lata później defensor reprezentował już barwy Rennes. A w 2022 roku postanowił przenieść się do West Hamu United.

Nayef Aguerd w minionej kampanii rozegrał 28 spotkań w barwach angielskiego zespołu. W tym czasie 28-letni defensor zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć jedną asystę. Portal „Transfermarkt” wycenia Marokańczyka na 35 milionów euro.

