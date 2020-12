Mbappe: Dużo zawdzięczam rodzicom

Kylian Mbappe to zdecydowanie jeden z najlepszych piłkarzy na świecie, a jego przyszłość, to ostatnio główny temat spekulacji mediów. Reprezentant Francji sam jednak dolał oliwy do ognia, sugerując, że ewentualna zmiana klubu w jego przypadku jest realna, jeśli tylko zgodę wyrażą rodzice.

Kylian Mbappe wychowywał się w dzielnicy Bondy na przedmieściach Paryża. Francuz nie ukrywa, że znalazł się na szczycie w piłce nożnej dzięki ojcu Wilfredzie i matce Fayzy. 21-latek dał ostatnio do zrozumienia, że każdy ruch dotyczący transferu musi skonsultować z rodzicami. Wydaje się zatem, że bez ich aprobaty nie ma szans na zmianę klubu.

Mbappe bohaterem spektakularnego transferu?

– Wszystkie decyzje podejmujemy wspólnie, w gronie rodzinnym. Myślę, że to najlepsze rozwiązanie, ponieważ rodzice radzili mi w dzieciństwie, co mam robić. Gdyby nie oni, to nie byłoby mnie w tym miejscu – rzekł zawodnik Paris Saint-Germain cytowany przez The Sun.

– W gorszych momentach zawsze można zobaczyć, kto jest obok. Wówczas widać, jacy ludzie są najważniejsi w życiu. Rodzice radzą mi, co robić, a czego nie. Jestem naprawdę szczęśliwy, że mogę na nich liczyć w różnych sytuacjach – kontynuował Mbappe.

– Gdyby nie moi rodzice, nie sądzę, abym miał to wszystko, co mam teraz i robił to, co robię. Wskazali mi odpowiednią drogę, którą mam podążać – mówił piłkarz.

PSG nie chce rozstawać się z Mbappe

Nie jest tajemnicą, że sternicy Paris Saint-Germain mają plan, aby przedłużyć kontrakt z Mbappe. Ostatnio jednak coraz częściej słychać głosy, że zawodnik może zmienić klub. W gronie chętnych znajdują się między innymi: Real Madryt, czy Liverpool FC.

39-krotny reprezentant Francji w trakcie trwającej kampanii wystąpił łącznie w dziewięciu meczach Ligue 1, notując w nich 10 goli. Okazję na poprawienie bilansu strzeleckiego zawodnik będzie miał dzisiaj wieczorem, gdy mistrzowie Francji zmierzą się z Olympique Lyon. Start meczu zaplanowany jest na godzinę 21:00.

Mbappe ma kontrakt ważny ze stołeczną ekipą do końca czerwca 2022 roku. Rynkowa wartość Francuza szacowana jest na 180 milionów euro.