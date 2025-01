Aston Villa walczy o gwiazdę Premier League. Tanio nie będzie

Matheus Cunha w ostatnim czasie wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Aston Villa właśnie dołączyła do walki o podpis brazylijskiego napastnika - donosi w sobotni poranek brytyjska gazeta Daily Mail.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Matheus Cunha na celowniku Aston Villi

Matheus Cunha rozgrywa jeden z najlepszych sezonów w swojej dotychczasowej karierze. Podczas aktualnej kampanii brazylijski napastnik rozegrał 22 spotkania, zdobył 10 bramek i zaliczył 4 asysty. To oczywiście nie uchodzi uwadze europejskich gigantów, a największe zainteresowanie 25-latkiem wykazują kluby z angielskiej Premier League. Do tej pory jedenastokrotny reprezentant Canarinhos był łączony z Chelsea, Arsenalem, Tottenhamem Hotspur, Manchesterem United oraz Nottingham Forest.

Jak poinformował brytyjski dziennik “Daily Mail”, do wyścigu o zakontraktowanie gwiazdora Wolverhampton Wanderers dołączyła również Aston Villa. Drużyna The Villans może być zmuszona, żeby wzmocnić linię ataku, ponieważ Jhon Duran jest coraz bliżej zaskakującej przeprowadzki do Al-Nassr. Wyciągnięcie Matheusa Cunhi z ekipy Wilków nie będzie jednak łatwym zadaniem. Klub z Molineux Stadium chce bowiem za wszelką cenę zatrzymać w swoich szeregach wychowanka Coritiby.

Matheus Cunha z powodzeniem występuje w barwach zespołu Wolves od stycznia 2023 roku, gdy przeniósł się na Wyspy Brytyjskie z Atletico Madryt. Na początku napastnik grał dla Wolverhampton Wanderers na podstawie wypożyczenia, a pół roku później został wykupiony za 50 milionów euro. Aktualna wartość rynkowa snajpera wynosi dokładnie tyle samo. Kontrakt 25-latka z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.