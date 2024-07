Man City chce 70 milionów euro za swoją gwiazdę

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Manchester City ustalił cenę za Juliana Alvareza

Manchester City po wygraniu mistrzostwa Premier League w poprzedniej kampanii nie stracił apetytu na kolejne sukcesy. Obywatele pod wodzą Josepa Guardioli mają zamiar wygrywać kolejne trofea. Realny scenariusz zakłada, że może mieć to miejsce, ale już bez Juliana Alvareza. Na temat zawodnika nowe wieści przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że chętnych na pozyskanie Argentyńczyka nie brakuje. Między innymi PSG i Atletico Madryt chciałoby mieć zawodnika u siebie. Fichajes.net podało też, że klub z Etihad Stadium oczekuje za zawodnika 70 milionów euro. To sprawia, że zapowiada się ciekawa rywalizacja o podpis 24-latka pod kontraktem.

Julian Alvarez to zawodnik o dużym potencjale, ale mając takiego rywala do gry w ataku jak Erling Haaland, jest z góry skazany na przesiadywanie spotkań na ławce rezerwowych. Argentyńczyk starał się wykorzystać każdą okazję do gry, ale chęć regularnych występów sprawia, że piłkarz poważnie rozważa zakończenie przygody z Man City. Klub jest świadomy takiego podejścia do sprawy gracza i w związku z tym zdecydował się na ustalenie ceny wywoławczej za piłkarza.

Atletico jest jednym z kandydatów do pozyskania piłkarza. Niemniej kwota oczekiwana za zawodnika może być wyzwaniem nie do zrealizowania dla przedstawiciela La Liga. Znacznie większym kapitałem finansowym dysponuje bez wątpienia PSG, szukające następcy dla Kyliana Mbappe. Francuz odszedł do Realu Madryt. Może to zatem sugerować, że ten wariant jest bardziej realny dla zawodnika. Czas jednak pokaże, ile w tego typu doniesieniach jest prawdy, a ile medialnych spekulacji.

