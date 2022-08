PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań

We wtorek, 2 sierpnia, w szwajcarskim Nyonie odbyło się losowanie czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji, podczas którego potencjalnych rywali poznał Lech Poznań i Raków Częstochowa. Kolejorz w przypadku awansu zmierzy się z przegranym z pary Malmoe – Dudelange, z kolei zespół z Częstochowy trafi na lepszego z pary Slavia Praga – Panathinaikos.

Lech Poznań i Raków Częstochowa poznali potencjalnych rywali w 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji

Los nie był łaskawy dla polskich zespołów

Kolejorz może trafić na szwedzkie Malmoe, z kolei częstochowian czeka rywalizacja ze Slavią Praga lub Panathinaikosem

Ciężka przeprawa Lecha

Lech Poznań nie poradził sobie w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Mimo zwycięstwa w pierwszym z potkaniu, Kolejorz w dwumeczu musiał uznać wyższość Karabachu Agdam, co sprawiło, że zespół z Poznania zameldował się w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Na tym etapie Mistrz Polski nie miał większych problemów z ograniem Dinamo Batumi. W trzeciej rundzie Kolejorz zmierzy się z Vikingurem Reykjavik.

W przypadku awansu do fazy play-off Lech Poznań zmierzy się z przegranym z pary Malmoe – Dudelange. Kolejorz mógł trafić na znacznie słabszych rywali. Obie drużyny, choć wydają się być w zasięgu możliwości mistrza Polski, z pewnością sprawią mnóstwo problemów zespołowi z Poznania, który na pewno faworytem tego dwumeczu nie będzie.

W przypadku pokonania Vikingura Reykjavik, w 4. rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji Europy, zagramy z przegranym meczu Malmö FF (🇸🇪)/Football 1991 Dudelange (🇱🇺). pic.twitter.com/26eLQhaJCE — Mistrz Polski 🥇 (@LechPoznan) August 2, 2022

Los nie oszczędził Rakowa

Raków Częstochowa jako zwycięzca Pucharu Polski przygodę z europejskimi pucharami rozpoczął od drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Na tym etapie rozgrywek zespół Marka Papszuna pewnie pokonał FC Astanę. W trzeciej rundzie czeka ich rywalizacja ze Spartakiem Trnava.

Jeśli zespół z Częstochowy awansuje do ostatnie rundy eliminacji Ligi Konferencji, podobnie jak Lech Poznań, łatwo mieć nie będzie. Choć zespół Marka Papszuna uniknął rywalizacji z FC Koeln to ewentualne starcie ze zwycięzcą pary Slavia Praga – Panathinaikos do najłatwiejszych należeć nie będzie.

W IV rundzie el. @europacnfleague rywalem zwycięzcy pary Raków – Spartak będzie Slavia Praha lub Panathinaikos.



Mecze zaplanowane są na 18 i 25 sierpnia. Gospodarzem pierwszego meczu będzie zwycięzca naszej pary.



Jak oceniacie losowanie? 🤔#UECL pic.twitter.com/jwQKiTTmGm — Raków Częstochowa 🏆🥈 (@Rakow1921) August 2, 2022

Ważne daty

Mecze trzeciej rundy eliminacji odbędą się 3/4 sierpnia oraz 9/10/11 sierpnia

Mecze czwartej rundy eliminacji odbędą się 18 i 25 sierpnia

Losowanie fazy grupowej zostało zaplanowane na 26 sierpnia

