Na polskim rynku bukmacherskim pojawił się nowy operator - Lebull. Co warto o nim wiedzieć i czy będzie to mocne wejście? Właściciele nie ukrywają, że plany mają ambitne.

Na zdjęciu: Lebull - logo

Lebull rozpoczął działalność w Polsce 1 października 2024 roku. To nowy bukmacher na polskim rynku, a stoi za nim portugalski kapitał. Inwestorzy mają ambitne plany i chcieliby na dobre zadomowić się w czołowej piątce operatorów na naszym rodzimym podwórku.

Lebull w Polsce – kim jest nowy bukmacher?

Lebull wystartował w Polsce na zasadzie biznesowego partnerstwa tej portugalskiej marki z Fun Project sp. z o.o. oraz Silesia Entertainment sp. z o.o. przy wsparciu brytyjskiego Gamintech. W skład rady nadzorczej Fun Project wszedł niedawno Sapar Karjagdyjew założyciel ostatniej z firm, co miało zapowiadać wejście na polski rynek kolejnej marki – został nią Lebull.

Lebull – czego spodziewać się po nowym bukmacherze?

Póki co Lebull notuje ciekawy początek, udostępniając swoim użytkownikom szereg możliwości obstawiania: w tym m.in. Ekstraklasę, 1. Ligę oraz rozgrywki europejskich pucharów (Liga Mistrzów, Liga Europy czy Liga Konferencji),a także najsilniejszych lig europejskich. Lebull daje także opcję na grę na inne popularne dyscypliny takie jak tenis, koszykówka czy siatkówka. W ofercie znajduje się też skromny póki co dział e-sportowy.

Oferta bukmachera zawiera więc najważniejsze z perspektywy polskich graczy elementy, a z pewnością będzie poszerzana – będziemy o tym informować

Kod promocyjny i bonus powitalny w Lebull. Co o nim wiemy?

Póki co nie jest dostępny jeszcze kod promocyjny, dający dodatkowe elementy w ofercie powitalnej bukmachera.

Oferta powitalna prezentuje się jednak interesująco, nawet na tle konkurencji. Wynosi ona do 800 zł, a składa się na nią bonus od 1. wpłaty 150% do kwoty 750 zł oraz freebet w wysokości 50 zł.

Skorzystanie z bonusu nie jest zbyt skomplikowane. Należy wpłacić co najmniej 20 zł, by go otrzymać, przy czym bonus naliczany jest do kwoty 500 zł. Oczywiście konieczny jest także obrót własnymi oraz otrzymanymi środkami. W przypadku depozytu należy dokonać jednokrotnego obrotu, a także trzykrotnego obrotu bonusem (kupony o kursie min. 2.00). Na oba działania gracze mają do 7 dni.

Należy oczywiście pamiętać, że oferta skierowana jest tylko do nowych graczy i obejmuje wyłącznie pierwszy depozyt. Szczegóły promocji określa regulamin, a w razie wątpliwości można zawsze skorzystać z pomocy Biura Obsługi Klienta.