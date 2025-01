Haaland ujawnił powody swojej decyzji. Od razu przeprosił

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland zwrócił się do rywali

Erling Haaland nigdzie się nie wybiera. Reprezentant Norwegii przyjął propozycję Manchesteru City i związał się z obywatelami nowym kontraktem. Napastnik podpisał umowę, która będzie obowiązywała aż do 30 czerwca 2034 roku. Na jej mocy były zawodnik Borussii Dortmund ma zarabiać ponad 500 tysięcy funtów tygodniowo. W rozmowie z klubowymi mediami gwiazda The Citizens skomentowała swoją decyzję.

Wideo: Manchester City – sezon 2024/25

– Jestem dumny i trudno to wyrazić słowami, ponieważ to wielka chwila. Rozmowy z ludźmi, z którymi miałem przyjemność się kontaktować, mój głód sukcesów, a także wsparcie, które otrzymywałem przez ostatnie kilka lat od zarządu, wszystkich szefów i Pepa – to sprawiło, że ostatecznie była to łatwa decyzja i jestem zachwycony. To naprawdę przyjazny klub, w którym o ciebie dbają. Naprawdę możesz czuć się tu jak w domu – przyznał 24-latek.

– Po drugie, rozmowy z Pepem, najlepszym trenerem na świecie, to także wspaniała rzecz. Cieszę się, że mogę trenować i grać pod jego okiem każdego dnia, spotykać się z nim. Zauważam jego wkład we mnie. Sprawia, że staję się lepszym piłkarzem i rozwijam się jeszcze bardziej. To wszystko dlatego, ponieważ jest najlepszy – dodał Haaland.

Z kolei do swoich rywali Norweg zwrócił się w następujący sposób. – Drodzy obrońcy. Przepraszam. Zostaję Erling.