fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Ilkay Gundogan

Gundogan zdecydowany. Nie chce odchodzić z Barcelony

Ilkay Gundogan przygotowuje się do swojego drugiego sezonu w barwach Barcelony. Debiutancka kampania była dla niego bardzo udana, biorąc pod uwagę jedynie indywidualne osiągnięcia. Xavi Hernandez traktował go jako absolutnie kluczową postać drugiej linii, a niemiecki pomocnik odpłacał się imponującymi występami. W sumie zaliczył pięć bramek i czternaście asyst w 51 występach, potwierdzając wysoką dyspozycję.

Tego lata jego nazwisko przewijało się w kontekście egzotycznego transferu do Kataru lub Arabii Saudyjskiej. Zainteresowane sprowadzeniem go jest Fenerbahce, którym od niedawna steruje Jose Mourinho. Gundogan generuje bardzo duże zainteresowanie na rynku i nie miałby problemów ze znalezieniem nowego pracodawcy. Co ciekawe, choć był dotychczas uznawany za istotny element wyjściowej jedenastki, transferu nie wykluczałaby również sama Barcelona, która byłaby skłonna sprzedać go w przypadku atrakcyjnej oferty.

Kluczowa decyzja należy do samego zawodnika. Z doniesień “Mundo Deportivo” wynika, że Gundogan spędzi kolejny sezon w Katalonii. Miał poinformował włodarzy Barcelony, że nigdzie się nie wybiera, a transfer z pewnością nie dojdzie do skutku. Blaugrana nie zamierza napierać na sprzedaż i zaakceptuje wybór niemieckiego pomocnika.

Kontrakt Gundogana obowiązuje do 2025 roku. Niewykluczone, że najbliższy sezon będzie jego ostatnim w stolicy Katalonii.