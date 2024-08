FC Barcelona skorzysta z okazji last minute, transfer z Juve bardzo blisko

Federico Chiesa to jeden z tych graczy, którego przyszłość interesuje kibiców. Nowe wieści na temat reprezentanta Włoch przekazał dziennikarz Gianluca Di Marzio.

Federico Chiesa w kontakcie z FC Barceloną

Federico Chiesa nie znajduje się w planach Thiago Motty na sezon 2024/2025 w Juventusie. Tym samym dni zawodnika w klubie z Turynu wydają się policzone. Tymczasem dziennikarz Gianluca Di Marzio daje do zrozumienia, że kolejny etap kariery piłkarza może być związany z występami w La Liga.

Źródło podaje, że bardzo realna jest przeprowadzka Chiesy z Juve do Barcy tego lata. Suma transakcji miałaby wynieść mniej więcej 20 milionów euro. Katalończycy są już w kontakcie z menedżerem zawodnika Falim Ramadanim. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, bedzie to kolejny transfer między Juventusem a Barceloną w historii.

Chiesa trafił do klubu z Allianz Stadium w lipcu 2022 roku. Juventus przeznaczył wówczas na transakcję z udziałem zawodnika ponad 44 miliony euro. Niemniej piłkarz już wcześniej reprezentował barwy Starej Damy, ale na zasadzie wypożyczenia z Fiorentiny. Takie rozwiązanie kosztowało turyńczyków ponad 12 milionów euro.

51-krotny reprezentant Włoch jak zawodnik Juventusu wygrał dwa Pucharu Włoch i raz sięgnął po Superpuchar Włoch. Największym sukcesem piłkarza jest natomiast mistrzostwo Europy wywalczone w 2021 roku po pokonaniu w finale Anglii. Aktualny kontrakt zawodnika wygasa z końcem czerwca 2025 roku. W związku z tym trwająca sesja transferowa jest tak naprawdę jedną z ostatnich okazji dla Juve na zarobienie niezłych pieniędzy na transferze z udziałem zawodnika.

