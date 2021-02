Białystok wciąż niezdobyty przez Legię

Jagiellonia Białystok zremisowała z Legią Warszawa 1:1 (1:1) w meczu 17. kolejki Ekstraklasy. Jest to ósme spotkanie z rzędu, w którym to Wojskowi nie potrafią wywieźć trzech punktów z Podlasia. Obie bramki padły po rzutach karnych, a ich autorami byli Jesus Imaz i Tomas Pekhart.

Pierwsza połowa zaczęła się dla Jagiellonii w wymarzony sposób. W czwartej minucie w polu karnym sfaulował Miszta, dlatego Szymon Marciniak pokazał bramkarzowi żółtą kartkę i podyktował jedenastkę. Do futbolówki podszedł niezawodny Jesus Imaz, który pewnym strzałem pokonał młodego golkipera.

W 18. minucie presji nie wytrzymał Błażej Augustyn. Były defensor Lechii Gdańsk sfaulował w polu karnym i Szymon Marciniak ponownie wskazał na wapno. Do futbolówki ustawionej na jedenastym metrze podszedł Tomas Pekhart, który uderzeniem w prawą stronę pokonał Xaviera Dziekońskiego.

Jeszcze przed przerwą Jagiellonia miała dogodną szansę, aby odzyskać prowadzenie. W 45. minucie dobra podanie w pole karne otrzymał Imaz. Hiszpan strzelił w lewy dolny róg bramki, ale przed utratą gola swój zespół uratował Mistrza.

Druga połowa była bardzo jednostronna i przebiegała na korzyść Legii Warszawa. Goście tworzyli sobie dużo okazji, a część z nich poważnie zagrażała Dumie Podlasia. W 58. minucie Filip Mladenovic oddał obiecujący strzał w rzutu wolnego, ale dobrą interwencję wykonał Xavier Dziekoński.

Ataki Wojskowych do końca meczu nie ustały. Jagiellonię ratował jednak Xavier Dziekoński i obramowanie bramki, w które trafił Luquinhas. Końcowy wynik to 1:1. Dla Legii jest to ósmy mecz z rzędu w Białymstoku, w którym nie zdobyli kompletu punktów.