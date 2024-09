Betclic 3. liga gra i znajduje swoich fanów w całej Polsce. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kibiców przygotowujemy cotygodniowe podsumowanie rozgrywek 3. ligi we wszystkich czterech grupach.

PressFocus Na zdjęciu: Piłka 3. liga

Betclic 3. liga: Podsumowanie 6. kolejki

Wielu kibiców piłkarskich w Polsce emocjonuje się rozgrywkami PKO Ekstraklasy, Betclic 1. ligi, czy nawet Betclic 2. ligi. Są też jednak tacy, którzy lubią zaglądać poza szczebel centralny i to właśnie dla nich przygotowaliśmy cotygodniowe podsumowania zmagań we wszystkich czterech grupach Betclic 3. ligi. Wyniki meczy, terminarz oraz najciekawsze wydarzenia, to wszystko znajdziecie na Goal.pl – w domu Uniwersum Polskiej Piłki.

Betclic 3. liga grupa pierwsza

PGE GKS Bełchatów – ŁKS Łomża 2:0

Lechia Tomaszów Mazowiecki – Victoria Sulejówek 1:1

Warta Sieradz – Wisła II Płock 1:1

Mławianka Mława – Stomil Olsztyn 3:4

Sokół Aleksandrów – Legia II Warszawa 1:4

Unia Skierniewice – Jagiellonia Białystok 2:1

Broń Radom – Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2:1

Wigry Suwałki – Polonia Lidzbark Warmiński 1:1

LZS Wikielec – Pelikan Łowicz 0:2

Po tej serii gier na czele tabeli znajduje się Unia Skierniewice, która ma na koncie 15 punktów, a tuż za nią, na drugiej lokacie jest ekipa ŁKS-u Łomża z 13 oczkami. Stawkę w strefie spadkowej zamykają zespoły Mławianki Mława oraz Świtu Nowy Dwór Mazowiecki, które mają po cztery punkty, a ostatnia jest Jagiellonia Białystok z raptem 1 oczkiem.

Betclic 3. liga grupa druga

Lech II Poznań – Vineta Wolin 3:1

Zawisza Bydgoszcz – Unia Swarzędz 3:2

Flota Świnoujście – Steico Noteć Czarnków 2:1

Cartusia Kartuzy – Sokół Klecze 0:1

Kotwica Kórnik – Elana Toruń 1:0

Błękitni Stargard – Polonia Środa Wielkopolska 3:0

Gedania Gdańsk – Wybrzeże Rewalskie Rewal 1:1

Pogoń Nowe Skalmierzyce – Wda Świecie 1:1

Pogoń II Szczecin – Energa Gryf Słupsk 1:1

W tabeli tej grupy prowadzi Flota Świnoujście, która ma na koncie 16 punków, a na drugiej pozycji znajduje się Sokół Kleczew z 13 oczkami. Miejsca w strefie spadkowej należą odpowiednio do Wybrzeże Rewalskie Rewal – pięć punktów, Wda Świecie – 2 punkty, Vineta Wolin – 1 punkt.

Betclic 3. liga grupa trzecia

LKS Goczałkowice Zdrój – Odra Bytom Odrzański 1:1

Lechia Zielona Góra – Pniówek Pawłowice 4:1

Warta Gorzów Wielkopolski – Ślęza Wrocław 1:1

Górnik Polkowice – Stal Brzeg 1:1

Karkonosze Jelenia Góra – Podlesianka Katowice 1:1

Górnik II Zabrze – Polonia Słubice 4:0

Unia Turza Śląska – Stilon Gorzów Wielkopolski 2:1

Miedź II Legnica – Carina Gubin 2:1

Śląsk II Wrocław – MKS Kluczbork 1:3

Na czele grupy trzeciej jest Warta Gorzów Wlkp. z dorobkiem 14 punktów, a tuż za nią lokują się rezerwy Śląska Wrocław z 13 oczkami. Stefa spadkowa z kolei to Stal Brzeg i Odra Bytom Odrzański, które mają na koncie po dwa punkty i Polonia Słubice z jednym oczkiem.

Betclic 3. liga grupa czwarta

Star Starachowice – Avia Świdnik 0:1

Korona II Kielce – Lewart Lubartów 3:0

NHP Podhale Nowy Targ – KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 4:1

Chełmianka Chełm – Czarni Połaniec 3:1

Pogoń Sokół Lubaczów – Podlesie Biała Podlaska 3:0

Sandecja Nowy Sącz – KS Wiązownica 3:0

Świdniczanka Świdnik – Siarka Tarnobrzeg 0:2

ZKS Unia Tarnów – Wisła II Kraków 0:4

Wiślanie Skawina – Wisłoka Dębica 0:3

W tej grupie na prowadzeniu po sześciu spotkaniach jest Sandecja Nowy Sącz z dorobkiem 16 punktów, na drugiej pozycji znajduje się Star Starachowice z 13 oczkami. Strefa spadkowa to Lewart Lubartów, MKS Czarni Połanic i ZKS Unia Tarnów, ten ostatni zespół ma na koncie zero punktów i aż 29 straconych bramek w sześciu meczach.

