Bayern Monachium – Werder Brema: typy, kursy, zapowiedź (26.09.2025)

19:00, 25. września 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz

Bayern Monachium - Werder Brema: typy i kursy na mecz 5. kolejki rozgrywek Bundesligi. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Allianz Arenie już w piątek (26 września) o godzinie 20:30.

Konrad Laimer
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Konrad Laimer

Bayern – Werder, typy bukmacherskie

W piątek odbędzie się inauguracja 5. kolejki rozgrywek Bundesligi. A w nim Bayern Monachium przed własną podejmie Werder Brema. Mistrzowie Niemiec przystąpią do tej rywalizacji, będąc w bardzo dobrej formie. Podopieczni Horsta Steffena natomiast od początku sezonu mają problem z odnalezieniem odpowiedniej dyspozycji. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się jednostronnie, choć nie można przed pierwszym gwizdkiem skreślać drużyny gości.

Ja uważam, że w piątkowym spotkaniu przynajmniej jeden z golkiperów zakończy rywalizację z zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

STS
1.92
obie drużyny strzelą gola – nie
*Kursy z 25.09.2025 18:09

Bayern – Werder, ostatnie wyniki

Bayern Monachium jest w znakomitej formie. Podopieczni Vincenta Kompany’ego wygrali wszystkie ze swoich pięciu ostatnich spotkań (3:2 z Wehen Wiessbaden w Pucharze Niemiec, 3:2 z Augsburgiem, 5:0 z HSV Hamburg, 3:1 z Chelsea w Lidze Mistrzów oraz 4:1 z Hoffenheim).

Werder Brema nie może się pochwalić tak dobrym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Podopieczni Horsta Steffena odnieśli tylko jedno zwycięstwo (4:0 z Borussią Monchengladbach), zaliczyli jeden remis (3:3 z Bayerem Leverkusen), a także ponieśli trzy porażki (0:1 z Arminią Bielefeld w Pucharze Niemiec, 1:4 z Eintrachtem Frankfurt i 0:3 z Freiburgiem).

Bayern – Werder, historia

Rywalizacja Bayernu Monachium z Werderem Brema ma długą historię, ale od lat zdecydowaną przewagę mają Bawarczycy. W ostatnich sezonach mecze często kończyły się wysokimi zwycięstwami Bayernu, który dominuje zarówno u siebie, jak i na wyjeździe. W kampanii 2024/25 monachijczycy wygrali w Bremie aż 5:0, a w rewanżu na Allianz Arena pewnie zwyciężyli 3:0. Podobny obraz mieliśmy także w poprzednich latach, gdy Bayern seryjnie punktował swojego rywala. Werder, choć historycznie potrafił sprawiać niespodzianki, obecnie najczęściej musi uznawać wyższość mistrza Niemiec.

Bayern – Werder, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem piątkowej rywalizacji jest Bayern Monachium. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.09. W przypadku zwycięstwa Werderu Brema sięga natomiast 24.0.

Bayern Monachium
Werder Brema
1.09
12.0
24.0
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 września 2025 18:05.

Bayern – Werder, kto wygra?

Bayern – Werder, przewidywane składy