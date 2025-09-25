Bayern Monachium – Werder Brema: typy, kursy, zapowiedź (26.09.2025)

Bayern Monachium - Werder Brema: typy i kursy na mecz 5. kolejki rozgrywek Bundesligi. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Allianz Arenie już w piątek (26 września) o godzinie 20:30.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Konrad Laimer

Bayern – Werder, typy bukmacherskie

W piątek odbędzie się inauguracja 5. kolejki rozgrywek Bundesligi. A w nim Bayern Monachium przed własną podejmie Werder Brema. Mistrzowie Niemiec przystąpią do tej rywalizacji, będąc w bardzo dobrej formie. Podopieczni Horsta Steffena natomiast od początku sezonu mają problem z odnalezieniem odpowiedniej dyspozycji. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się jednostronnie, choć nie można przed pierwszym gwizdkiem skreślać drużyny gości.

Ja uważam, że w piątkowym spotkaniu przynajmniej jeden z golkiperów zakończy rywalizację z zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

STS 1.92 obie drużyny strzelą gola – nie Zagraj!

Bayern – Werder, ostatnie wyniki

Bayern Monachium jest w znakomitej formie. Podopieczni Vincenta Kompany’ego wygrali wszystkie ze swoich pięciu ostatnich spotkań (3:2 z Wehen Wiessbaden w Pucharze Niemiec, 3:2 z Augsburgiem, 5:0 z HSV Hamburg, 3:1 z Chelsea w Lidze Mistrzów oraz 4:1 z Hoffenheim).

Werder Brema nie może się pochwalić tak dobrym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Podopieczni Horsta Steffena odnieśli tylko jedno zwycięstwo (4:0 z Borussią Monchengladbach), zaliczyli jeden remis (3:3 z Bayerem Leverkusen), a także ponieśli trzy porażki (0:1 z Arminią Bielefeld w Pucharze Niemiec, 1:4 z Eintrachtem Frankfurt i 0:3 z Freiburgiem).

Bayern – Werder, historia

Rywalizacja Bayernu Monachium z Werderem Brema ma długą historię, ale od lat zdecydowaną przewagę mają Bawarczycy. W ostatnich sezonach mecze często kończyły się wysokimi zwycięstwami Bayernu, który dominuje zarówno u siebie, jak i na wyjeździe. W kampanii 2024/25 monachijczycy wygrali w Bremie aż 5:0, a w rewanżu na Allianz Arena pewnie zwyciężyli 3:0. Podobny obraz mieliśmy także w poprzednich latach, gdy Bayern seryjnie punktował swojego rywala. Werder, choć historycznie potrafił sprawiać niespodzianki, obecnie najczęściej musi uznawać wyższość mistrza Niemiec.

Bayern – Werder, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem piątkowej rywalizacji jest Bayern Monachium. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.09. W przypadku zwycięstwa Werderu Brema sięga natomiast 24.0.

Bayern Monachium Werder Brema 1.09 12.0 24.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 września 2025 18:05 .

Bayern – Werder, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Bayernu

remisem

wygraną Werderu wygraną Bayernu

remisem

wygraną Werderu 0 Votes

Bayern – Werder, przewidywane składy

Bayern Monachium Vincent Kompany Werder Brema Horst Steffen Bayern Monachium Vincent Kompany 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Neuer 27 Laimer 2 Upamecano 4 Tah 22 Guerreiro 6 Kimmich 45 Pavlovic 17 Olise 7 Gnabry 14 Diaz 9 Kane 17 Grüll 11 Njinmah 18 Puertas 20 Schmid 14 Lynen 6 Stage 27 Agu 32 Friedl 31 Coulibaly 3 Sugawara 13 Hein 1 Neuer 27 Laimer 2 Upamecano 4 Tah 22 Guerreiro 6 Kimmich 45 Pavlovic 17 Olise 7 Gnabry 14 Diaz 9 Kane 17 Grüll 11 Njinmah 18 Puertas 20 Schmid 14 Lynen 6 Stage 27 Agu 32 Friedl 31 Coulibaly 3 Sugawara 13 Hein 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Werder Brema Horst Steffen Rezerwowi 8 Leon Goretzka 11 Nicolas Jackson 20 Tom Bischof 23 Sacha Boey 26 Sven Ulreich 30 Cassiano Kiala 36 Wisdom Mike 42 Lennart Karl 47 David Daiber 5 Amos Pieper 9 Keke Topp 10 Leonardo Bittencourt 21 Isak Hansen-Aaroen 23 Isaac Schmidt 24 Patrice Covic 25 Markus Kolke 28 Skelly Alvero 44 Victor Boniface