Canal Plus voucher: pakiet sport. Transmisja Chelsea – Arsenal za darmo

Odbierz voucher na pakiet Canal Plus Super Sport i oglądaj najważniejsze mecze w wysokiej jakości. Już w niedzielę (30 listopada) hit Chelsea - Arsenal.

PA Images / Sylvain ROBIN / Alamy Na zdjęciu: Noni Madueke i Canal+

Canal Plus: voucher na pakiet Super Sport

Voucher do Canal Plus można otrzymać od STS. Bukmacher pozwala na uzyskanie trzymiesięcznego dostępu do pakietu Super Sport w serwisie Canal+ Online. Żeby odebrać voucher, należy: zarejestrować się w STS z kodem GOALPLUS, zaakceptować zgody marketingowe i wpłacić 50 zł na swoje konto. Po spełnieniu tych kroków otrzymasz specjalny kod do realizacji dostępu.

Ten voucher pozwoli Ci obejrzeć wszystkie spotkania Premier League, Ligi Mistrzów oraz Ekstraklasy. Ciesz się swobodnym oglądaniem w wysokiej jakości przez najbliższe 3 miesiące.

Jak odebrać voucher do Canal+ Online? Krok po kroku

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku), Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Transmisja Chelsea – Arsenal za darmo. Odbierz voucher na Canal+

Idealną okazją do odbioru vouchera są niedzielne (30 listopada) derby Londynu z udziałem Chelsea i Arsenalu. Ten hit Premier League z pewnością przyciągnie masę fanów przed telewizory. Oprócz tego w najbliższych tygodniach będziesz mógł śledzić masę innych ciekawych spotkań, a w tym hit Ligi Mistrzów pomiędzy Realem a Man City (10 grudnia).

Canal+ Online Super Sport: jakie kanały?

Pakiet Canal+ Online Super Sport udostępnia pełny zestaw sportowych kanałów CANAL+, w tym CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 2, CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 4 oraz kanały specjalne CANAL+ Sport Extra. Pakiet zapewnia dostęp m.in. do transmisji Ligi Mistrzów UEFA, najlepszych lig piłkarskich oraz innych wydarzeń sportowych w jakości online.

Oprócz kanałów sportowych pakiet CANAL+ (dostępny w wariancie Super Sport) obejmuje również stacje filmowe, serialowe i rozrywkowe. Wśród nich znajdują się m.in. CANAL+ Premium, CANAL+ Film, CANAL+ Seriale, a także CANAL+ Dokument. W zależności od oferty operatora dostępne bywają też kanały takie jak CANAL+ 1 czy CANAL+ 360.

