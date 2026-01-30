Pogoń Szczecin sprzedała wychowanka. Duży transfer do Włoch!

Adrian Przyborek zamienia Pogoń Szczecin na Lazio. Włoski klub pochwalił się transferem utalentowanego Polaka. Dla Portowców to jedna z najwyższych sprzedaży w historii.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Adrian Przyborek

Lazio ogłosiło transfer Przyborka

Pogoń Szczecin tuż przed startem rundy wiosennej traci swojego podstawowego zawodnika. Temat transferu Adriana Przyborka rozwinął się bardzo szybko, a w piątek doszło do jego finalizacji. Lazio poinformowało o zakontraktowaniu utalentowanego polskiego skrzydłowego. W drugiej części sezonu będzie więc walczył o względy Maurizio Sarriego, który odpowiada za wyniki ekipy ze stolicy Włoch.

19-latek to jeden z największych polskich talentów. W tym sezonie rozegrał dla Pogoni 19 meczów, trzykrotnie wpisując się na listę strzelców. Cechuje go wszechstronność – może występować na skrzydle, jak i bliżej środka pola. Kibice dostrzegają w nim potencjał, choć do tej pory brakowało mu regularności.

Dla Pogoni to jeden z największych transferów wychodzących w historii. Zarobi na nim 4,5 mln euro podstawy, a po spełnieniu bonusów ta kwota może wzrosnąć do około siedmiu milionów euro. W dodatku, polski klub zapewnił sobie 20 procent zysku z kolejnego transferu Przyborka.

Przyborek od początku piłkarskiej kariery był związany z Pogonią Szczecin. Na poziomie Ekstraklasy rozegrał w sumie 69 spotkań, notując w tym czasie cztery bramki oraz osiem asyst. Wciąż czeka na debiut w kadrze młodzieżowej do lat 21, ale ten powinien wkrótce nastąpić.