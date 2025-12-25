Chelsea poluje na gwiazdora Juventusu. To byłby drogi transfer

Kenan Yildiz jest łakomym kąskiem na rynku transferowym. Chelsea nie zapomniała o 20-letnim skrzydłowym i jest gotowa zapłacić za niego fortunę - donosi brytyjska strona CaughtOffside.com.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Kenan Yildiz ponownie przymierzany do Chelsea

Chelsea planuje poważnie wzmocnić swoją linię ataku podczas jednego z najbliższych okienek transferowych. Londyńczycy ostatecznie wycofali się z wyścigu o podpis Antoine’a Semenyo, który według wielu źródeł jest bardzo blisko przenosin do Manchesteru City.

Klubowi mistrzowie świata nie zamierzają jednak zwalniać tempa i po dokładnej analizie rynku przygotowali już kilka alternatywnych opcji, które mają zwiększyć jakość ofensywy zespołu The Blues w kolejnych sezonach.

Jednym z nazwisk znajdujących się na liście kandydatów Chelsea jest gwiazda Juventusu – Kenan Yildiz. Turecki skrzydłowy od dłuższego czasu jest przymierzany do ekipy Niebieskich, a londyński klub nieustannie monitoruje jego sytuację.

Jak informuje brytyjski portal „CaughtOffside.com”, Chelsea jest gotowa przeprowadzić ten transfer, jeśli zawodnik wyrazi chęć przeprowadzki na Stamford Bridge. Taka operacja wiązałaby się jednak z ogromnym wydatkiem, który może sięgnąć nawet 100 milionów euro.

Kenan Yildiz, którego obserwują również Arsenal oraz Liverpool, trafił do Turynu w połowie 2022 roku za darmo z Bayernu Monachium, a już rok później awansował do pierwszego zespołu Juventusu. Utalentowany prawy napastnik rozegrał dotąd 106 spotkań, strzelił 22 gole i zaliczył 17 asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia go na 75 milionów euro. Jego kontrakt z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a turyńczycy chcieliby zatrzymać swoją gwiazdę na dłużej.