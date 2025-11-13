Neymar pojedzie na mistrzostwa świata? Ancelotti stawia warunek

Neymar wrócił do Santosu z nadzieją na odzyskanie formy i powołanie do reprezentacji Brazylii. Marzy mu się wyjazd na mundial, a cały kraj żyje jego ewentualną przyszłością w kadrze. Do tego tematu ustosunkował się Carlo Ancelotti.

fot. Eurasia Sport Images Na zdjęciu: Neymar

Ancelotti nie skreśla Neymara. Musi się poprawić

Neymar w styczniu 2025 roku wrócił do rodzimego kraju i znów występuje w barwach Santosu. Podjął decyzję o tym transferze w trudnym momencie, gdyż miał za sobą fatalną przygodę w Arabii Saudyjskiej. Jego przyszłość w Al-Hilal brutalnie przekreśliły problemy zdrowotne, które nie dawały mu spokoju. Ostatecznie z niego zrezygnowano, więc ten zdecydował się na przenosiny do Brazylii.

W Santosie ma przebłyski, ale trudno mu utrzymać wysoką formę na dłużej. W tym sezonie uzbierał sześć goli oraz trzy asysty w 25 występach, pauzując kilka razy w związku z urazem uda.

Neymar marzy jeszcze o powrocie do reprezentacji Brazylii i grze na przyszłorocznych mistrzostwach świata. Kibice tamtejszej kadry również chcą go zobaczyć w narodowych barwach, choć nie będzie o to łatwo. Carlo Ancelotti nie skreśla legendarnego piłkarza i jest gotowy go powołać, ale ten najpierw musi spełnić kluczowy warunek.

– Nie mam żadnego problemu z pytaniami o Neymara. To normalne, jest legendą brazylijskiej piłki. (…) Wszyscy chcą, żeby wrócić do swojej najlepszej formy. Federacja, sztab, wszyscy mają na to nadzieję. Prawda jest taka, że obecnie w futbolu potrzeba wielu rzeczy. Nie chodzi tylko o talent, ale też kondycję, intensywność. Mam nadzieję, że Neymar wróci do swojej najlepszej formy fizycznej – zdradził selekcjoner brazylijskiej kadry.