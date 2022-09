Na zdjęciu: Przemowa

Atak Robert Lewandowski – Arkadiusz Milik od lat nie działał w polskiej reprezentacji jak należy. Miał lepszy PR niż realne osiągnięcia. Ale są co najmniej dwa powody, by to się zmieniło. O tym, jak ewoluuje Arkadiusz Milik i co to może znaczyć dla kadry oraz gdzie w tym wszystkim miejsce dla Krzysztofa Piątka i Karola Świderskiego w najnowszej Przemowie.

Kapitalna forma Arkadiusza Milika, który staje się jednym z najlepszych piłkarzy Juventusu

To pozwala wierzyć, że czeka nas nowe otwarcie w reprezentacji, nawet jeśli Czesław Michniewicz lubuje się w grze jednym środkowym napastnikiem

Najnowszy odcinek Przemowy w plejerce poniżej.

