Tak jak w Niemczech w ten weekend zespoły grały pod Bayern Monachium, tak w Serie A wynik spotkań ułożyły się, tak, jakby życzyli sobie tego kibice Juventusu FC. Stara Dama przed tygodniem w ramach włoskiej ekstraklasy była zmuszona uznać wyższość w Derby d’Italia w spotkaniu przeciwko Interowi Mediolan. W niedzielę w pierwszym meczu dnia w lidze włoskiej turyński team będzie chciał wrócić na zwycięski szlak, mając zamiar pokonać Bolognę FC. Bukmacherzy bez wątpienia stawiają w tym starciu na triumf Bianconerich.

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin

Juventus FC powalczy w spotkaniu 19. kolejki nie tylko o swoje 10. zwycięstwo w sezonie, ale przede wszystkim o to, aby odrobić straty do czołówki ligowej tabeli. W związku z koncertowym występem Atalanty BC w sobotni wieczór na San Siro w przypadku wygranej Stara Dama jest w stanie zmniejszyć dystans do lidera rozgrywek AC Milanu do siedmiu punktów. Mając na uwadze również to, że turyńczycy mają jeden mecz zaległy do rozegrania, to tifosi Bianconerich z pewnością znów mogą liczyć na to, że ich pupili stać na obronę mistrzostwa.

Polski mecz na Allianz Stadium

Niedzielna konfrontacja upłynie pod znakiem występu z udziałem dwóch polskich bramkarzy. Oczywiście bramki gospodarzy strzec będzie Wojciech Szczęsny. Tymczasem w bramce Rossoblu ma się pojawić Łukasz Skorupski. Były golkiper AS Romy będzie miał zatem za zadanie, aby stanąć na przeszkodzie Cristiano Ronaldo i Alvaro Moracie.

Według forBET zakłady bukmacherskie największe szanse na zdobycie bramki w niedzielnym boju ma Portugalczyk Ronado. Kurs na to, że lider klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców Serie A powiększy swój dorobek bramkowy, wynosi 1,62. Tymczasem szanse na to, że na listę strzelców wpisze się Hiszpan Morata zostały oszacowane na 2,24.

W zespole z Bolonii straszyć defensywę Juve mają z kolei Nicola Sansone i Rodrigo Palacio. Kurs na to, że ten drugi wpisze się na listę strzelców, wynosi 4,80. Ciekawostką jest natomiast to, że stołeczny bukmacher oszacował zaledwie na 2,36 kurs na to, że gola strzeli 19-latek Cosimo Marco Da Graca. Urodzony w Palermo napastnik w tej kampanii w czterech spotkaniach Primavery 1 strzelił cztery gole. W najwyższej klasie rozgrywkowej we Włoszech jeszcze nie miał okazji zadebiutować.

forBET 1,62 Ronaldo strzelili gola – TAK Przejdź na stronę forBET

forBET 2,24 Morata strzelili gola – TAK Przejdź na stronę forBET

Bezsprzecznie faworytem niedzielnej potyczki w Turynie są gospodarze. Kurs na wiktorię Juve, wynosi 1,41. Tymczasem szanse na zwycięstwo gości zostały oszacowane na 7,40. Godne uwagi jest to, że kurs na ewentualne zwycięstwo bolończyków podparte remisem, wynosi w zakładach bukmacherskich forBET 2,90.

Pozostałe ciekawe kursy w forBET na mecz Juventus FC – Bologna FC w Serie A:

Więcej niż 2,5 goli – 1,55

Obie drużyny strzelą gola – TAK – 1,77

Dokładny wynik 3:0 – 9,20

Pierwsza połowa obie drużyny strzelą gola – TAK – 4,10

Bramka samobójcza – TAK – 8,00

Rzut karny – TAK – 2,65

Zakład bez ryzyka 200 zł w forBET

Intensywny sezon 2020/21 cały czas trwa. To również dobra okazja do skorzystania z oferty przygotowanej przez forBET zakłady bukmacherskie. Bukmacher przygotował dla naszych Czytelników bardzo atrakcyjną ofertę. Z kodem GOALBET oferta można uzyskać nawet 2480 zł.

Po rejestracji konta w forBET z kodem GOALBET w zasadzie będą czekały na Ciebie cztery bonusy – jeden o maksymalnej wartości 2080 zł, drugi od drugiego depozytu do 200 zł, zakład bez ryzyka do 200 zł oraz 14-dniowa gra bez podatku. To naprawdę niezła kasa!

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.