Podolski w Ekstraklasie. Kursy bukmacherskie

Przejście Lukasa Podolskiego do Górnika Zabrze to transferowy hit ostatnich lat w Ekstraklasie. Jak poradzi sobie były mistrz świata na polskich boiskach? Poznaliśmy kursy bukmacherskie.

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin

Piętnaście zakładów specjalnych na wydarzenia związane z grą Lukasa Podolskiego w Ekstraklasie przygotował Betfan. Analitycy pracujący dla tego bukmachera oszacowali m.in. szanse czy Podolski zostanie królem strzelców w sezonie 2021/22 – kurs na takie zdarzenie wynosi 20.00. Z kolei, kurs na to, że były reprezentant Niemiec zdobędzie co najmniej 10 goli w sezonie to już 2.65, co oznacza blisko 38 proc. szans na spełnienie się takiego scenariusza.

Podolski w Górniku. Najciekawsze kursy w Betfan

Zakłady specjalne w Betfan Lukas Podolski w Ekstraklasie Betfan 2.65 minimum 10 goli w sezonie 2021/22 3.25 gol w pierwszym meczu w Ekstraklasie 2.00 najlepszy strzelec Górnika Ekstraklasie Idź do Betfan 18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Piętnastka Poldiego w Betfan

Betfan zaproponował też swoim klientom promocję “15 Poldiego”, w której do podziału jest 20 000 złotych. Na czym polega promocja?

Każdy gracz, który na kuponie solo lub AKO zagranym za dokładnie 89 zł umieści zakład z oferty specjalnej “L. Podolski w Górniku” weźmie udział w podziale puli 20 000 zł jeśli Lukas Podolski zdobędzie co najmniej 15 bramek w swoim debiutanckim sezonie w Ekstraklasie. Szczegółowy regulamin jest dostępny na stronie bukmachera.

Jeśli jeszcze nie masz konta w Betfan zarejestruj się podając kod promocyjny GOALBONUS, a skorzystasz z pełnej oferty bonusów.

Zakład bez ryzyka do 600zł + EURO freebet 50zł Poleca Mariusz Pudzianowski Zarejestruj się w Betfan +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg