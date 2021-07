Legalni bukmacherzy obecni na polskim rynku przygotowali szereg promocji na start nowego sezonu 2021/22 PKO Ekstraklasy. Przedstawiamy najciekawsze z nich.

1. kolejka PKO Ekstraklasy rozegrana zostanie w dniach 23-26 lipca

Broniąca mistrzowskiego tytułu Legia Warszawa zmierzy się na własnym stadionie z Wisłą Płock

Jakie bonusy i promocje przygotowali polscy bukmacherzy na start nowego sezonu Ekstraklasy?

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin

Startuje nowy sezon PKO Ekstraklasy

Rywalizacja w PKO Ekstraklasie wraca o ponad dwumiesięcznej przerwie. W porównaniu do poprzedniego sezonu zaszła bardzo ważna. W wyniku kolejnej reformy w nowym sezonie w najwyższej klasie rozgrywkowej wystąpi 18 zespołów. Czekają nas więc 34 kolejki, a w każdej z nich dziewięć spotkań.

Mistrzowskiego tytułu broni Legia Warszawa, która uważana jest również za zdecydowanego faworyta do zdobycia tytułu w sezonie 2021/22. Kto może zagrozić drużynie Czesława Michniewicza? Nadzieje na jej zdetronizowanie na pewno mają piłkarze Rakowa Częstochowa, Pogoni Szczecin, Piasta Gliwice, ale szans nie odbiera się również Lechowi Poznań. W roli beniaminków wystąpią drużyny Radomiaka Radom, Bruk-Betu Termaliki Nieciecza i Górnika Łęczna. Ich głównym celem będzie utrzymanie się w lidze, z której w tym sezonie spadną aż trzy drużyny.

Pierwsza kolejka PKO Ekstraklasy w sezonie 2021/22 rozegrana zostanie w dniach 23-26 lipca. Poniżej prezentujemy kursy na najbliższe spotkania:

16:00 23. lipca 2021 Bruk-Bet Termalica Nieciecza Stal Mielec 2.48 3.27 3.25 18:30 23. lipca 2021 Lech Poznań Radomiak 1.72 4.15 5.05 13:00 24. lipca 2021 Górnik Łęczna Cracovia 3.35 3.27 2.45 15:30 24. lipca 2021 Jagiellonia Białystok Lechia Gdańsk 2.85 3.35 2.72 18:00 24. lipca 2021 Legia Warszawa Wisła Płock 1.72 4.20 5.65 13:00 25. lipca 2021 Piast Gliwice Raków Częstochowa 2.62 3.35 2.95 15:30 25. lipca 2021 Śląsk Wrocław Warta Poznań 2.27 3.30 3.75 18:00 25. lipca 2021 Pogoń Szczecin Górnik Zabrze 2.02 3.50 4.45 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 23. lipca 2021 15:14 .

Start Ekstraklasy: zakład bez ryzyka i darmowy zakład w STS

STS zakłady bukmacherskie oprócz standardowej oferty przygotował również specjalne promocje dotyczące start nowego sezonu PKO Ekstraklasy. W tym miejscu należy wspomnieć o dodatkowym bonusie od depozytu 200 złotych. Aby z niego skorzystać należy dołączyć do akcji, wnieść min. 50 zł depozytu i postawić kupon z minimalnie jednym meczem 1. kolejki PKO Ekstraklasy (za co najmniej 30 złotych z minimalnym kursem całkowitym 1.85). Po spełnieniu tych warunków otrzymasz bonus na 50% wartości pierwszej wpłaty po zapisaniu się do akcji do 200 złotych.

Bukmacher przygotował również propozycję dla klientów grających na co dzień w punktach stacjonarnych. Stawiając w nich do 23 lipca kupon AKO za dokładnie 11 złotych z wyłącznie dziewięcioma meczami 1. kolejki PKO Ekstraklasy można otrzymać bonus o wartości nawet 1000 złotych. Jego wysokość uzależniona jest od liczby poprawnych typów.

Przed startem Ekstraklasy, STS nowym klientom proponuje, m.in.:

podwojenie pierwszej wpłaty do 1200 zł

zakład bez ryzyka do 230 zł z kodem GOAL

darmowy zakład 30 zł

bonus 50% od depozytu do 200 zł za kupon z meczem Ekstraklasy

bonus 1000 złotych za wytypowanie 1. kolejki Ekstraklasy (tylko w punktach stacjonarnych)

Z pełnego pakietu bonusów o wartości do 1500 zł skorzystasz jeśli podczas rejestracji w STS podasz kod promocyjny GOAL. Tylko z naszym kodem otrzymasz podwyższony zakład bez ryzyka do 230 zł (standardowa oferta na stronie STS to 200 zł).

Start Ekstraklasy: dwa gole przewagi i wygrany kupon

W rozpoczynającym się sezonie 2021/22 PKO Ekstraklasy w Superbet będziemy mogli skorzystać z oferty “Dwa gole przewagi = wygrany kupon”. Jeśli dana drużyna będzie w dowolnym momencie prowadziła w meczu różnicą dwóch bramek, to niezależnie od wyniku końcowego, Superbet rozliczy zakład jako wygrany.

Warto również zwrócić uwagę na ofertę powitalną bukmachera, który ofertuje tydzień gry bez ryzyka do 500 złotych oraz bonus do 50 zł od pierwszej wpłaty. To jednak nie wszystko, bowiem Czytelnicy goal.pl mogą otrzymać również darmowy zakład o wartości 34 zł.

Promocje przed meczem startem Ekstraklasy w Superbet:

dwa gole przewagi = wygrany kupon

tydzień gry bez ryzyka (cashback do 500 zł) i bonus do 50 zł od pierwszej wpłaty

darmowy zakład 34 zł dla Czytelników goal.pl

Jeśli chcesz skorzystać z wszystkich bonusów to w trakcie rejestracji w Superbet pamiętaj o wpisaniu kodu promocyjnego GOAL.

Bonus 100% do 50zł + cashback do 500zł + freebet 34zł Atrakcyjne promocje dla nowych klientów na Euro Postaw na Ekstraklasę w Superbet +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Start Ekstraklasy: wygrana, albo zwrot stawki do 600 zł w Fortunie

Ciekawe promocje na start Ekstraklasy przygotowała też Fortuna, wicelider polskiego rynku zakładów sportowych. Bukmacher w dalszym ciągu ma w swojej ofercie bardzo atrakcyjne warunki pierwszego zakładu bez ryzyka do 600 zł. Zakład wejdzie? Wygrana jest Twoja. W przeciwnym wypadku otrzymasz zwrot całej stawki na konto gracza. Zakład bez ryzyka można oczywiście wykorzystać na mecze 1. kolejki PKO Ekstraklasy.

Na pierwszą kolejkę przygotował również ofertę “Ekstraklasowy bezpiecznik”. Stawiając za co najmniej 50 złotych kupon z minimum czterema zdarzeniami wyłączeni z oferty Ekstraklasy otrzymasz bonus 50 złotych w przypadku przegranej.

Promocje przed startem Ekstraklasy w Fortunie:

zakład bez ryzyka do 600 zł (zwrot całej stawki w razie niepowodzenia)

ekstraklasowy bezpiecznik – wygrana lub bonus 50 zł

darmowy zakład 20 zł za pełną rejestrację

bonus od drugiego depozytu do 2100 zł

Z pełnego pakietu bonusów za rejestrację (do 2720 zł) skorzystasz jeśli rejestrując się w Fortunie podasz kod promocyjny GOAL.

Start Ekstraklasy: Nie traf Ekstraklasy i 10 złotych za każdego gola w Betfan

Bukmacher Betfan wraz ze starem nowego sezonu wraca z dość nietypową promocją “Nie traf Ekstraklasy”. Stawiając kupon 29 złotych ze wszystkim dziewięcioma meczami 1. kolejki Ekstraklasy możesz wziąć udział w podziale puli wynoszącej aż 100 tysięcy złotych. Warunek jest jeden! Nie możesz poprawnie wytypować żadnego z tych spotkań. Prawda, że ciekawe?

Betfan uruchomił również ofertę dotyczącą walki o koronę króla strzelców. Bukmacher oferuje 10 złotych bonusu za każdego gola zdobytego przez zawodnika, na którego postawisz w walce o koronę króla strzelców. Kupon taki musi zostać zagrany za dokładnie 99 złotych. Bonus za każde trafienie otrzymasz niezależnie od tego, czy Twój faworyt sięgnie po koronę króla strzelców. Jeżeli w trakcie sezonu zdobędzie 10 bramek, dostaniesz łącznie 100 zł w bonusie.

Promocje przed startem Ektraklasy w Betfan:

“Nie traf Ekstraklasy” z pulą 100 tysięcy złotych

darmowy zakład o wartości 50 zł

zakład bez ryzyka do 600 zł

bonus od 2 depozytu do 1000 zł

bonus 10 złotych za każdą bramkę zawodnika w walce o koronę króla strzelców

Zakładając konto w Betfan podaj kod promocyjny GOALBONUS.

Ekstraklasa: dwa gole przewagi? Zakład wygrany

Przed starem Ekstraklasy warto zwrócić uwagę na ofertę Fuksiarz.pl, nowego bukmachera na polskim rynku. To ten operator jako pierwszy wprowadził zasadę, że wystarczą dwa gole przewagi, by zakład został rozliczony jako wygrany. Będzie ona oczywiście obowiązywać w nowym sezonie Ekstraklasie. Jeżeli drużyna na którą postawiłeś będzie prowadzić 2:0, a ostatecznie zremisuje, Twój zakład i tak będzie rozliczony jako wygrany.

Bukmacher ten proponuje też cashback do 500 zł (szczegóły w regulaminie).

Promocje przed startem Ekstraklasy w Fuksiarz.pl:

cashback do 500 zł

dwa gole przewagi = zakład wygrany

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.