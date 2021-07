Legia faworytem bukmacherów do awansu

W środę Legia Warszawa rozegra rewanżowe spotkanie z norweskim FK Bodo/Glimt. Zespół Czesława Michniewicza jest faworytem bukmacherów do zwycięstwa.

W pierwszym spotkaniu Legia zwyciężyła w Norwegii 3:2. Mecz rewanżowy zostanie rozegrany w środę, 14 lipca o godz. 20:00, a jego stawką będzie awans do II rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów.

Faworytem bukmacherów do zwycięstwa i awansu jest Legia. Bukmacherzy dają ponad 47 procent szans (kurs 2.10) na zwycięstwo polskiej drużyny, a szanse na awans drużyny prowadzonej przez Czesława Michniewicza oceniono aż na 85 procent (kurs 1.18 w Fortunie).

Legia przygotowuje się do starcia z Mistrzem Norwegii bez swojego kapitana. Artur Boruc nie uczestniczył w poniedziałkowym treningu, do drużyny dołączyli za to uczestnicy Euro 2020: Tomas Pekhart i Josip Juranović.

W przypadku awansu do kolejnej rundy Legia zmierzy się ze zwycięzcą z pary Flora Tallinn (Estonia) – Hibernians (Malta).

Kursy bukmacherów na mecz Legia – Bodo/Glimt