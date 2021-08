Już dzisiaj Legię Warszawa czeka rewanżowe spotkanie trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów z Dinamem Zagrzeb. Faworytem do awansu pozostają Chorwaci, ale mistrz Polski z pewnością nie stoi na straconej pozycji. Dla wierzących w awans drużyny Czesława Michniewicza Betfan przygotował bardzo atrakcyjną promocję.

Wyższy kurs na awans Legii – promocja BETFAN

Mistrz Chorwacji przed rozpoczęciem dwumeczu z Legią Warszawa był uznawany za zdecydowanego faworyta do awansu. Przed tygodniem nie zdołał jednak wykorzystać atutu własnego boiska. Spotkanie w Zagrzebiu zakończyło się remisem 1:1, co niewątpliwie dodało pewności siebie drużynie Czesława Michniewicza.

We wtorkowy wieczór obie drużyny ponownie staną naprzeciwko siebie, tym razem na Stadionie Wojska Polskiego w Warszawie. Bukmacherzy nie zmieniają zdania i za faworyta do awansu uznają gości z Chorwacji. Nie mamy jednak wątpliwości, że Legia zrobi wszystko, aby sprawić niespodziankę i wywalczyć awans. Odprawiając z kwitkiem Dinamo Legia nie tylko uzyska prawo gry w decydującej o awansie do fazy grupowej Ligi Mistrzów rundzie, ale również zagwarantuje sobie miejsce w fazie grupowej Ligi Europy.

Specjalną promocję na rewanżowe spotkanie Legii z Dinamem przygotował Betfan zakłady bukmacherskie, który postanowił podbić kurs na awans polskiego zespołu. W standardowej ofercie kurs na awans Legii wynosi obecnie 2.22, ale dzięki przygotowanemu przez bukmachera boostowi został zwiększony aż do 3.00.

